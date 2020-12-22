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Опубликованы уникальные видео с последнего концерта и репетиций The Beatles
Фото: AP

Опубликованы уникальные видео с последнего концерта и репетиций The Beatles

Анастасия Волоснова

Культура

В интернете были опубликованы уникальные видео с репетиции и последнего концерта The Beatles. Они лягут в основу документального фильма «The Beatles: Get Back», сообщает РЕН ТВ.

Неизданные видеоматериалы были отсняты в 1969 году во время работы команды музыкантов над альбомом «Let It Be». Появилась также запись с последнего концерта группы. Выступление проходило на крыше лондонского дома.

Видеозаписи будут использованы для съемок документального фильма режиссера Питера Джексона о ливерпульской четверке. Фильм «The Beatles: Get Back» выйдет в прокат летом 2021 года.

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