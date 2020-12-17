Настроение утром поднимают общение и хороший джаз

Начальник управления по работе с объектами культурного наследия столичного Фонда капитального ремонта Сергей Краснов / Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Второй год Сергей Краснов возглавляет управление по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта Москвы. О том, как проходит его день и какие моменты являются главными в его работе, он рассказал «Вечерней Москве».

Утро буднего дня у Сергея Краснова начинается традиционно со звонка будильника.

— Я бы даже сказал, со звонков двух будильников, — уточняет Сергей Александрович. — Просыпаюсь со звонком первого будильника в 6 часов 15 минут, а со вторым, ровно через пять минут поднимаюсь с постели.

По словам Краснова, собирается он быстро, дома не завтракает.

— На утренние сборы мне много времени не надо, — уточняет он.— Буквально через 20 минут после того, как проснулся, я уже за рулем автомобиля, по пути на работу успеваю заехать в кофейню за утренним кофе. Можно сказать, это моя маленькая ежедневная традиция и мой завтрак.

Дорога до работы занимает 1 час 20 минут.

— Как правило, уже в дороге начинаются звонки по работе, касающиеся вопросов и уточнений по ремонтируемым объектам,— рассказывает Сергей Краснов. — Так что настроиться на предстоящий день успеваю еще в пути. Этому также способствуют и общение с коллегами по телефону, и хорошая джазовая музыка, которую слушаю с удовольствием.

Ровно в 8 часов начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта заходит в свой кабинет.

— Утренние часы заняты работой с документами. Это статистические данные и рассмотрение обращений, которые требуют ответа, либо срочные поручения, по которым надо принять оперативные решения, — говорит Сергей Краснов. — Далее в повестке дня многочисленные рабочие совещания, которые сейчас проходят онлайн, решение текущих вопросов.

Так время приближается к обеду. Что касается перерыва, то, по словам Сергея Краснова, при наличии свободного времени он заказывает доставку еды в офис — это быстро и удобно.

— Если первая половина дня — это работа в кабинете, то во второй отправляюсь на объекты культурного наследия, которые сегодня ремонтируются, — рассказывает Краснов. — Сейчас в работе семьдесят многоквартирных домов, которые являются памятниками культурного наследия, еще двадцать зданий находятся на стадии заключения договора.

Как отмечает Сергей Краснов, сроки проведения ремонтных работ в домах со статусом объектов культурного наследия могут немного отличаться, так как у таких зданий сложный декорированный фасад, который требует кропотливого труда.

— На объектах встречаюсь с жителями, общаюсь, отвечаю на многочисленные вопросы по проектам , по производству. Также жители высказывают разные свои пожелания. Конечно, к ним прислушиваемся и по возможности на них откликаемся. Но нужно учитывать специфику нашего дела. Эти дома относятся к памятникам, которые находятся под охраной государства. И не всегда желания людей можно принять к реализации, — объясняет Краснов.

По словам Сергея Александровича, его рабочий день проходит интересно и поэтому — незаметно. Но и с наступлением вечера домой он не торопится.

— Люблю посидеть в тишине, поработать с документами, — говорит Краснов.

СПРАВКА

Сергей Александрович Краснов родился 27 февраля 1987 года. В 2009 году с отличием окончил Московский государственный строительный университет. Сразу по окончании обучения начал трудовую деятельность по специальности — в должности инженера занимался реставрацией объектов культурного наследия. В 2015 году перешел на работу в Фонд капитального ремонта города Москвы.

В 2019 году назначен начальником управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капремонта Москвы. Любит путешествовать по историческим городам России, а также покататься на коньках и сноуборде. Любимые места в Москве — центр города и тихие переулки Арбата.

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