Стараемся спортом укрепить командный дух коллектива

Глава управы Алтуфьевского района Максим Недашковский стал уделять больше времени планированию / Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Утро куда приятнее, если тебя будит четвероногий друг. С мяуканья кошки начинается день и главы управы Алтуфьевского района Максима Недашковского.

Встает глава района рано, поэтому завтракать ему приходится одному — дома в это время все спят. Правда, компанию ему составляет кошка.

— Если в течение минуты после будильника не просыпаюсь, Бетти начинает ходить по мне, тем самым привлекая к себе внимание. Поэтому я иду на кухню и сначала накладывают поесть ей, а потом уже готовлю себе. Завтрак обычный: каши, творог. То есть готовлю то, на что с утра хватает времени, — признается Максим Вячеславович.

Пока глава собирается на работу, он приводит в порядок мысли, проговаривает планы на день и вспоминает, какие были назначены встречи. Это помогает эффективно распределять нагрузку.

— Костюм, рубашки с вечера готовит жена. Сейчас, конечно, официальный дресс-код менее актуален, поэтому ношу джинсы, а сверху пиджак, — поясняет Недашковский. — Удается больше времени уделять территории и планированию с выездами на объекты. У нас, кстати, в следующем году будет масштабное благоустройство около кинотеатра «Марс», который откроем до конца года.

Площадь этой территории, на которой даже есть пруд, составляет почти 6 гектаров. Это место — центральная часть района, которая, безусловно, станет местом притяжения жителей. Здесь же рядом находятся бассейн и поликлиника, которая также закрыта на реконструкцию.

— Мысли о работе постоянно занимают меня — с утра до вечера. Но все же я иногда отвлекаюсь. По понедельникам люблю с друзьями поиграть в футбол. С женой летом катаемся на велосипеде. В районе, конечно, нет специальных дорожек, но зато есть три больших футбольных поля на школьных территориях. Основной запрос от жителей — обновить существующие детские комплексы. Также благоустраиваем и спортивные площадки с тренажерами, — делится глава управы района Алтуфьево.

Спорт вдохновляет Недашковского. Почти каждую неделю префектура округа организовывает спартакиаду для госслужащих по различным видам спорта — плавание, настольный теннис, баскетбол.

— Команда нашей управы активно принимает участие в этих мероприятиях. Последнее соревнование, в котором я состязался, — эстафета по плаванию. Командой из четырех человек мы преодолели каждый дистанцию по 25 метров. Участвуют в соревнованиях не только руководители, но и специалисты. Мы были где-то в середине турнирной таблицы, — рассказал Максим Вячеславович. — Причем каждый готовится к турнирам самостоятельно. Кто-то в бассейн ходит, кто-то на фитнес. А в целом, конечно, эти мероприятия больше для поднятия командного духа.

Но глава управы района Алтуфьево уверен, что если человеку его работа не нравится, то никакие мотивирующие акции не помогут.

— Важно любить то, что делаешь, и выполнять это качественно. Мне нравится реализовывать проекты, связанные с благоустройством: будь то капремонт подъезда или улучшение парковой зоны. Ведь результат от такой деятельности виден сразу. В этом году мы смогли реализовать полностью программу по ремонту асфальта во дворах и по замене резинового покрытия на детских площадках. Из-за пандемии работы начались ближе к сентябрю. Но мы все успели, и я этим горжусь.

СПРАВКА

Максим Вячеславович Недашковский родился 2 марта 1989 года в городе Москве. Имеет два высших образования. Окончил Московский строительный университет и Российский экономический университет имени Георгия Плеханова.

Начинал трудовую деятельность в государственном казенном учреждении «Инженерная служба Лосиноостровского района» на должности инженера. С 2012 по 2019 год работал в префектуре Северо-Восточного административного округа на должности ведущего специалиста, затем получил повышение до заместителя начальника управления, а вскоре стал и начальником.

В октябре 2019 года назначен на должность главы управы Алтуфьевского района города Москвы. Женат.

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