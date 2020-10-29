Нужно постоянно делать так, чтобы мечты сбывались

Глава управы Мещанского района Дмитрий Башаров возвращается с утреннего обхода на рабочее место / Фото: Михаил Юрчик

Как настроишь себя на рабочий день, так он и пройдет. Именно с таким девизом просыпается глава Мещанского района Дмитрий Башаров.

Ежедневный ритуал руководителя — подойти к окну, улыбнуться миру и постараться как можно дольше сохранить это состояние радости и счастья.

— Не важно, выспался ты или нет. Улыбка помогает привести себя в порядок и сделать жизнь чуточку добрее. Но не должно быть наигранности. Нужно самим поверить в то, что этот день будет интересным, он принесет что-то новое, и, возможно, произойдут даже какие-нибудь приключения. Становится проще воспринимать задачи и быстро придумывать, как оперативно и креативно их решить, — отметил глава управы Мещанского района. — Люди ко мне обычно обращаются с вопросами, касающимися капитального ремонта дома или благоустройства двора. Но однажды мне в социальную сеть написала пара, недавно переехавшая в наш район. Так как они местности не знают, решили спросить у меня, где поблизости есть хорошее кафе, чтобы можно было позавтракать. Я спросил сначала, какая улица их интересует, чтобы более точно помочь в их запросе. И направил несколько вариантов. Локаций было немало, так как они проживают внутри Садового кольца. Мне нравятся нестандартные вопросы, они добавляют положительных эмоций.

Конечно, не каждый день у главы бывает креативным. Дмитрий Башаров признался, что если был долгий день, состоящий из нескольких совещаний и объездов, то он может себе позволить потом немного выспаться и встать в 6:30 вместо положенных шести утра. Бодрости добавляет энергичная зарядка в виде отжиманий — три подхода по десять повторений.

— Вторник и четверг — самые любимые дни, так как меньше общих сборов, а значит, можно больше сделать в рамках своих прямых обязанностей и поработать, так сказать, на земле, грамотно планируя свою деятельность. Наше любимое детище — парк «Фестивальный». Больше всего районных мероприятий мы проводим именно там. Я люблю и сам там прогуляться. А вообще, мне повезло с районом. Он богат парками: Екатерининский, Аптекарский огород, скверы. Эти зеленые территории дают мне энергию, — говорит Башаров.

Сейчас же все мысли у главы района о предстоящем зимнем периоде.

— У нас задача быстро поймать снежинки до того, как они коснутся асфальта, — улыбкой шутит он.

Чтобы центр столицы был красивым, около 250 специалистов будут трудиться и днем, и ночью.

Башаров признается, что когда в 2015 году он пришел на этот пост, то старался самостоятельно контролировать работу коммунальщиков. Но потом пришел к выводу, что одному сложно все это потянуть и необходимо делегировать часть полномочий. И теперь контроль за работой коммунальных служб он делит со своим первым замом.

— Он может в ночную смену выйти, я в утреннюю или дневную. Мы, кстати, один из немногих районов, у кого два бытовых городка для сотрудников «Жилищника». А ведь в центре очень сложно было найти и организовать территорию для размещения даже одной такой базы. Но все задачи по плечу, если сохранять в душе запал. Для этого нужно делать так, чтобы мечты сбывались. Например, недавно я смог полетать на учебном боевом самолете, сидя за вторым штурвалом. Ощущение невероятное, — говорит Башаров.

СПРАВКА

Дмитрий Башаров окончил Московскую медицинскую академию имени Ивана Сеченова. Его с уверенностью можно назвать дипломированным врачом. Однако по профессии работать не пошел.

В 2008 году Дмитрия избрали депутатом муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Хамовники. Затем он участвовал в выборах 2012 года и повторно получил поддержку избирателей. На Совете депутатов решением большинства своих коллег был избран председателем Совета депутатов муниципального округа Хамовники. Также до 26 июня 2015 года являлся главой муниципального округа Хамовники. Распоряжением мэра Москвы № 475-РМ от 17 июня 2015 назначен на должность главы управы Мещанского района.

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