По вторникам хорошо погонять мяч с коллегами

Глава управы района Сокол Алексей Борисенко начинает день с просмотра обращений горожан / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Очень многим людям по причине их должностных обязанностей приходится во многом себе отказывать и жить в строгом, размеренном, заранее продуманном и спланированном ритме.

Глава управы района Сокол Алексей Борисенко как раз к таким и относится. У него даже утро начинается с мониторинга социальных сетей.

Каждое утро подъем в шесть часов. Причем желательно раньше, чем зазвонит будильник — чтобы домочадцев не разбудить.

— На все сборы из дома у меня около получаса. Очень благодарен супруге, что она взяла заботу о моем внешнем виде на себя, и с вечера в шкафу всегда висят выглаженный костюм, рубашка, галстук в тон. Никогда не переживаю, что мне с утра нужно отвлекаться на глажку или чистку вещей. Предпочитаю носить костюмы, хотя сейчас, из-за удаленки, у меня менее официальный вид. Тем более если идешь на обход территории, то тебе приходится систематически осматривать подвалы и чердаки. В костюме там делать нечего. А зимой мы с коллегами на обход даже валенки надеваем, — рассказывает Алексей Борисенко.

Сделав кофе и бутерброд, глава управы садится за просмотр социальных сетей и мессенджеров. Иногда даже позавтракать не получается — приходится отвечать на вопросы жителей в постах или в директе, так как сейчас все больше людей пытаются выйти на контакт именно таким образом. Хотя наиболее важные вопросы люди все же решают по телефону. Для этого номер Борисенко размещен в каждом подъезде многоквартирного дома.

— Ну а по выходным, когда есть время, я по утрам читаю. Сейчас, кстати, начал книгу «7 навыков высокоэффективных людей». Коллеги посоветовали. Говорят, что после нее что-то должно измениться в подходе к работе, — говорит он.

Но самое любимое утро у Алексея Леонидовича по вторникам. Перед тем как выйти на работу, он собирает спортивную сумку.

— Мы по вторникам с коллегами играем в футбол. Поэтому еду на работу с осознанием того, что вечер будет активным. Это приносит удовольствие, эмоциональную разрядку. Даже если непогода, после игры в футбол у меня остаются только позитивные эмоции. На время забываешь о заботах, дышишь свежим воздухом, гоняешь мяч... У нас, к сожалению, в районе больших полей нет, так как плотная жилая застройка. Поэтому играем на территории Левобережного района, — рассказывает глава управы.

На рабочем месте глава управы всегда ровно в 8 часов. Правда, признается, что несколько раз чуть не опоздал. Это было зимой, когда приходилось контролировать ночную уборку снега.

— Строгому жизненному режиму и дисциплине я научился в Академии федеральной службы безопасности России. Иногда даже завидую людям, которые могут пустить все на самотек и не думать ни о чем. У меня же в голове постоянно мысли, как решить ту или иную задачу. Обязательно записываю все. Я и дочку приучаю к режиму, говорю, что с понедельника по пятницу она ходит в детский садик и график нужно соблюдать, — говорит Алексей Борисенко. — Кстати, до общения с вами обдумывал, как лучше провести благоустройство пешеходных подходов к Московскому университету пищевых производств. Оно запланировано на 2021–2022 годы.

СПРАВКА

С детства Алексей Борисенко мечтал стать военным, поэтому после школы продолжил обучение в Академии федеральной службы безопасности России. После учебы поступил на гражданскую службы.

Карьеру начал с должности главного специалиста управления префекта Северного округа Москвы, где дослужился до советника. Снова поступил в вуз, где изучал государственное и муниципальное управление и параллельно работал в управе района Сокол в должности начальника отдела, а затем первого заместителя главы управы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В 2018 году назначен главой управы района Сокол. Женат. Есть дочь. Помимо футбола, увлекается горными лыжами.

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