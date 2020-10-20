Как изменилась спортивная жизнь в Москве за последние 10 лет

Инструктор плавательного центра «Лужники» Екатерина Гаврилова следит за безопасностью в аквакомплексе / Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

За последние десять лет спортивная жизнь столицы кардинально изменилась. Нет, сами горожане остались прежними: они так же ходят на работу, учатся, встречаются, дружат, влюбляются... Но у них стало больше возможностей для занятий спортом.

Выйдите в любой столичный парк утром или вечером, и вы увидите как минимум десяток бегунов — от новичков до профессионалов. Встретите и тех, кто увлекается скандинавской ходьбой, воркаутом. Тренировки на свежем воздухе укрепляют тело, дух, заставляют настроиться на рабочий лад, привести мысли в порядок.

Стадионы, уличные площадки с тренажерами, отдельные спортивные центры — выбор локации для того, чтобы начать писать спортивную страницу своей жизни, огромен.

Олимпийское сердце столицы

Речь, конечно же, о «Лужниках». Посмотрите на Большую спортивную арену, прогуляйтесь по благоустроенной набережной, сходите всей семьей на аттракционы во Дворец водных видов спорта, прокатитесь по воздушной трассе вечером, когда горят огни олимпийского комплекса! А ведь еще несколько лет назад всего этого не было. Торговые ряды, плотно облепившие памятник Ленину у стадиона. Здесь был вещевой рынок, продавали шубы, стояли ларьки. За реконструкцию арены взялись шесть лет назад. Колоссальная работа, проделанная строителями, позволила вернуть Большой спортивной арене «Лужники» былую славу. И даже приумножить ее! Доказательство тому — прошедший чемпионат мира по футболу. Два года назад мундиаль собрал болельщиков со всего мира, а московские стадионы были названы одними из лучших в мире.

Начиная реконструкцию «Лужников в 2014 году, московские власти приняли решение сохранить исторический облик Большой спортивной арены — ее стены были почищены и отреставрированы, на фасаде появились полупрозрачные панно, на которых изображены состязания в различных видах спорта. Дополнительным украшением стала архитектурная подсветка, которая может работать в трех режимах. Самая яркая — праздничная — используется в дни проведения наиболее крупных и важных мероприятий. Второй режим освещения — в дни проведения состязаний и культурных мероприятий. Третий режим — ночное освещение. А еще здесь можно прогуляться по крыше стадиона. Экскурсии ведут опытные гиды.

— Рассказываем об уникальной истории олимпийского комплекса, об истории создания Большой спортивной арены, о достижениях прошлого и настоящего, — говорит экскурсовод Артем Леонов. — Все спортивные объекты видны с крыши стадиона. Они восхищают! Кстати, к чемпионату мира по футболу в «Лужниках» было построено 45 объектов. Среди них не только реконструированный стадион, но и необходимая инфраструктура вокруг: кафе, входные группы, группы досмотра болельщиков и многое другое. Темпы строительства были рекордными! И мировое сообщество по достоинству оценило старания московских строителей!

Другим знаковым объектом последних лет в «Лужниках» стал Дворец водных видов спорта. Его посещают и профессионалы, желающие поддерживать свою форму перед ответственными спортивными событиями, и любители провести время на дорожке бассейна, и семьи, приучающие детей к воде.

— Современный плавательный центр появился на месте советского бассейна, который устарел. Из-за серьезного обветшания его пришлось демонтировать, а на его месте возвести уникальный аквакомплекс, — рассказала «ВМ» заместитель директора по коммуникациям и продвижению, руководитель центра сохранения наследия и развития туризма АО «Лужники» Юлия Журкина. — Новое здание с высокотехнологичной «начинкой» хранит традиции «Лужников», которыми гордится не одно поколение москвичей. Это выражено в архитектуре здания, некоторых стилистических элементах. Во-первых, свидетельствами той эпохи являются колонны, которые напоминают об архитектуре советского бассейна. Во-вторых, сам облик нынешнего здания отсылает нас к внешнему виду советской постройки. Это выражено в цвете камня и барельефах, которые украшают современный фасад. Они напоминают об олимпийской славе «Лужников».

Кроме того, специалистам удалось восстановить красоту уникальных барельефов 1950-х годов. Их отреставрировали и установили внутри современного аквакомплекса. Полюбоваться сохраненным наследием можно в фойе спортивного центра.

Другими грандиозными объектами в «Лужниках» обещают стать теннисный центр, Ледовый дворец, универсальный зал «Дружба».

— Ледовый дворец «Кристалл» появится на месте тренировочного катка, закрытого из-за аварийного состояния более десяти лет назад, — рассказали в столичном Стройкомплексе. — Это будет трехэтажный многофункциональный спортивный комплекс, состоящий из двух независимых ледовых арен, оборудованных зрительскими трибунами, и фитнес-клуба.

Летом следующего года строители обещают сдать еще теннисный центр. В его составе оборудуют 15 крытых теннисных кортов, семь открытых теннисных кортов, четыре площадки для игры в сквош, настольный теннис, площадки для пляжного и падел-тенниса. Появится в этом здании и универсальный спортивный зал, предназначенный для занятий детской теннисной школы, игры в бадминтон, настольный теннис, баскетбол, волейбол и для других видов спорта. Заработает также фитнес-клуб — центр функциональной подготовки, тренажерные залы, разминочные помещения с беговыми и велотренажерами, бассейн, банный комплекс. Организуют и детский центр — школа тенниса для детей, спортивные и игровые залы, развивающие кружки.

Для самых маленьких, тех, кому до большого спорта еще далеко, на территории «Лужников» сделали две большие детские площадки, а в конце и в начале Лужнецкой набережной появились раздевалки. Словом, «Лужники» ждут любителей спорта и готовы удовлетворить запросы самых взыскательных спортсменов и любителей здорового образа жизни.

Доступность олимпийского комплекса обеспечивают сразу несколько транспортных артерий города: метрополитен, Московское центральное кольцо, канатная дорога. На территории «Лужников» есть удобные парковки и заезды для автомобилистов.

Спорт для всех

Большими стройками можно назвать и сооружение других городских стадионов. «Динамо», ЦСКА и «Спартак» появились на спортивной карте Москвы относительно недавно. Но они уже стали центрами притяжения болельщиков из разных городов и стран. Их транспортную доступность обеспечивают одноименные станции метро. А до ЦСКА и «Динамо» теперь можно добраться по новому подземному кольцу — открытие Большой кольцевой линии метро повысило привлекательность не только этих стадионов, но и самих районов, в которых были сооружены эти грандиозные спортивные объекты.

Но если вы не готовы ехать или идти на стадион, то к вашим услугам тысячи спортивных площадок во дворах и парках столицы. За десять лет общественные пространства Москвы превратились в комфортные зоны для занятий спортом. Общедоступная уличная инфраструктура стала любимым местом проведения досуга детей, молодежи, семей, людей старшего возраста. Москомспортом в каждом округе организованы секции по воркауту, проводятся курсы повышения квалификации для инструкторов по этому виду активности.

Хотите заниматься под крышей? К вашим услугам физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОКи)! Их строят в каждом округе. Один из самых свежих примеров — возведение ФОКа на востоке столицы. В новом спорткомплексе смогут заниматься воспитанники Московского среднего специального училища олимпийского резерва № 1 Он возводится на месте демонтированного гимнастического зала. Юные спортсмены получат в три раза больше полезных площадей. В трехэтажном спортивном центре разместится пять основных зон: зал для занятий художественной гимнастикой на два ковра, 25-метровый плавательный бассейн с сауной, детский бассейн, тренажерный зал и зал хореографии.

Кроме того, будут обустроены помещения тренера и судей, раздевалки, медпункт, массажный кабинет, администрации. В подземном этаже оборудуют основную техническую зону здания, гардероб персонала, служебные и вспомогательные помещения, не требующие дневного освещения. За счет отступа здания создадут открытую террасу. Строительство планируется завершить в 2021 году.

— Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству строительства на социально значимых объектах. На стройплощадке спортивного комплекса на Измайловском бульваре проведено 14 инспекционных проверок. Специалисты Центра экспертиз выполняют лабораторно-инструментальные исследования по качеству работ, обеспечивающие безопасную эксплуатацию здания. По поручению мэра Москвы усилен контроль за соблюдением строителями требований по профилактике распространения коронавируса, — отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Работы ведутся не только в старых границах Москвы, но и на присоединенных территориях. Здесь возводятся современные ФОКи, а в парках добавляют спортивные площадки. Причем работы ведут как город, так и инвесторы.

В ближайшие три года в Адресную инвестиционную программу столицы могут включить до 20 спортивных объектов. А это значит, что число спортсменов тоже возрастет!

КОММЕНТАРИИ

Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики:

— Стройка стала для меня важной отраслью и даже больше — второй профессией. С одной стороны, это приятно, а с другой — обидно, когда, выигрывая большинство золотых медалей на Кубке мира, я получаю награду как хороший строитель, а не как хороший тренер. Это и почетно, и удивительно. Но я счастлива, что за прошедшие годы мне удалось плотно поработать с командой московской мэрии и руководителями Стройкомплекса города.

В прошлом году для нас произошло потрясающее событие — в Москве, на территории олимпийского комплекса «Лужники», был открыт Дворец художественной гимнастики. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сам предлагал это место для создания нашего объекта. Я считаю это место намоленным, оно само по себе дает силы и энергию для того, чтобы спортсмены могли показывать высочайшие результаты и на тренировках, и на соревнованиях.

Высокие темпы строительства Дворца гимнастики оказались возможными только благодаря личному участию руководителей Стройкомплекса. В настоящее время арену можно задействовать и на международных чемпионатах, и на концертах, и на конгрессах, и на других массовых мероприятиях.

Сам Дворец гимнастики уже стал одним из узнаваемых символов Москвы и получил множество престижных мировых наград за свой облик. Хочется, чтобы еще больше спортивных центров, которые помогут людям быть здоровыми, были открыты в Москве и стране.

Дмитрий Губерниев, российский телеведущий, спортивный комментатор:

— Москва стала по-настоящему европейским городом. Работа в столице ведется большая. В первую очередь создается удобная инфраструктура для горожан. Меня радуют открывающиеся станции метрополитена, работающее Московское центральное кольцо, новые пешеходные зоны. И хотя я в большей степени автомобилист, не отказываю себе в удовольствии пройтись по улицам города. Москва для меня в первую очередь — это парки, «Лужники», где можно заниматься спортом. А еще в нашем городе самый лучший Гребной канал. Это я вам точно говорю, как гребец. После реконструкции Крылатское — лучшее в мире спортивное сооружение, это признают сами спортсмены.

Я сам провел там чудесные годы, выступал на соревнованиях, поэтому очень рад тем переменам, которые преобразили Гребной канал. Искренне заявляю, что люблю Москву, которая сейчас есть. Очень хочется, чтобы набранный темп позитивных изменений не снижался.

Искандер Ядгаров, марафонец:

— Городские власти увидели, что в Москве стало больше бегунов, и подготовили для них инфраструктуру, улучшили условия для занятий. Конечно, когда человек первый раз надевает кроссовки, он хочет выйти и чувствовать себя комфортно. Не будь инфраструктуры в столице, в беге остались бы только фанатично преданные этому спорту люди. Иногда кажется, что москвичи уже насытились беговыми событиями, но — нет. И еженедельные пробежки в парках собирают большое количество участников. Больше, наверное, только в Лондоне. И Москва стоит в лидерах бегового движения в парках. Это удивительно, особенно с учетом того, что до недавнего времени мы не были самой «бегающей» страной. Радует и всевозрастающий уровень проведения «Московского марафона». Столичная трасса в этом плане очень удачная — маршрут марафона проходит по красивым набережным, историческому центру, видны и башни «Москвы-Сити». Требования туристов в этом плане полностью удовлетворены. Приятно, что приезжать начали и на проходящие в городе полумарафоны — чуть менее массовые события.

Милан Милетич, спортсмен, руководитель бегового клуба:

— Еще в 2010 году Москва казалась мне не такой гостеприимной, немного неухоженной. Со временем я наблюдал, как город набрал хороший темп для своего развития. Прогресс стал особенно заметен в последние годы. Парки, спальные районы — не только центр получает новый облик. И мне нравится такая тенденция. А еще у Москвы огромный потенциал для развития бегового движения. Его можно сравнить с потенциалом Берлина, Лондона, Нью-Йорка, где история марафона насчитывает несколько десятилетий. Большой плюс в том, что в столице России есть парки, школьные стадионы, даже просто по дороге или в парке можно бежать. Если человек не хочет тратить время и ехать на метро пару станций, он может найти небольшую спортивную площ адку и у дома. Это вопрос желания — выбор в Москве за последние годы создан очень большой.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

■ Количество занимающихся физической культурой и спортом в Москве в 2020 году превышает 4,75 миллиона человек.

■ В настоящее время в столице насчитывается 3186 тренажерных городков. В каждом округе организованы секции по воркауту, проводятся курсы повышения квалификации для воркаут-инструкторов.

■ В Москве стартовал фестиваль уличного спорта «Спортивные выходные» — к нему присоединились более 9 тысяч человек.

■ После масштабной реконструкции Большой спортивной арены «Лужники» на стадионе появилось 300 мест для маломобильных граждан, 2 тысячи мест для прессы и 102 скайбокса — застекленные VIP-ложи. Уровень вместимости увеличился с 78 до 81 тысячи человек.

■ В Адресную инвестиционную программу города Москвы на 2019–2022 годы включены затраты на строительство 12 физкультурно-оздоровительных комплексов в городе. Еще 8 находятся в стадии проработки для включения в инвестпрограмму.

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