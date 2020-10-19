Избавились от незаконной уличной торговли

Москвичка Маргарита Саргсян у станции метро «Улица 1905 года». Девушка часто пользуется велопрокатом / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Одним из первых решений мэра Москвы Сергея Собянина на своем посту был снос палаток у станции метро «Улица 1905 года». «Вечерняя Москва» вспоминает, какие еще преобразования прошли в сфере уличной торговли за прошедшие годы.

Если бы сейчас жителям многих городских районов напомнили о том, как выглядела площадь возле метро «Улица 1905 года» десять лет назад, они, наверное, ужаснулись бы. Заставленная ларьками, увешанная рекламными растяжками, улица 1905 года в то время потеряла всю свою былую красоту и величие. Ее оккупировали коммерсанты всех мастей, торгующие чем только можно: от сотовых телефонов до разливного пива. Пешеходы не могли даже по одному протиснуться, пробраться сквозь эти торговые ряды.

— Весь город наблюдал за тем, как происходил снос этих ларьков, — вспоминает местная жительница Маргарита Саргсян. — Кто-то расстраивался, что не сможет купить мороженое у станции метро, другие переживали, что площадь застроят чем-то другим, а предприниматели хотели сохранить свой бизнес.

Сами палатки, которые решено было демонтировать, были временными сооружениями, внешний вид которых давно деградировал. Помимо этого, была совершенно непонятна система согласований, а также налогов, которые отчислялись по торговле, которая там велась. Предпринимателям предложили альтернативу: вести бизнес честно, иметь возможность арендовать городские площадки под размещение своего дела.

Это стало новым этапом начавшейся в конце 2010-го перемены в московской торговле. Тогда на смену уродливым строениям, которые «населяли» не только площадь у станции метро «Улица 1905 года», но и другие территории возле городской подземки, у парков, на территории ВДНХ и «Лужников», пришли современные павильоны.

— Город стал преображаться, но начало было положено именно с территории возле станции метро «Улица 1905 года», — говорит Маргарита Саргсян. — Сейчас, годы спустя, все эти решения, которые привели к таким переменам, кажутся очень верными и правильными. Время показало: территории, очищенные от самостроя, преобразились. К ним вернулась их былая красота. Стоит только взглянуть на ту же площадь у станции подземки. Мощный монумент — памятник героям революции 1905 года теперь открыт для взора любого прохожего.

Спустя годы огромных усилий площади у станций метро превратились в удобные городские пространства. Теперь это места, где развивается цивилизованная торговля, где приятно прогуляться или отдохнуть на скамейке в тени деревьев.

Площадь у станции метро «Улица 1905 года» начали обустраивать заново в начале 2018 года. Теперь уже москвичи присоединились к обсуждению проекта. За то, каким станет это общественное пространство, можно было высказаться в проекте «Активный гражданин». Горожане захотели здесь увидеть больше зеленых насаждений. Поэтому на площади, которую замостили гранитной плиткой, теперь нет хаотичной рекламы и незаконных торговых объектов.

Пассажиры метро и прохожие не увидят здесь проводов, которые мешали обзору: их спрятали в кабельную канализацию. Бережно отнеслись и к истории места — на проезжей части Баррикадной улицы сохранили историческую брусчатку. Около стилобата высотного здания на Кудринской площади создано комфортное городское пространство — теперь москвичи и гости столицы здесь могут отдохнуть. На площади сделано хорошее освещение, поставили лавочки и высажена почти сотня деревьев. Здесь же посадили 290 кустарников и разбили симпатичные цветники.

Год за годом в Москве по такому же принципу стали преображаться и другие территории. Площадь Тверская Застава, Триумфальная площадь, ряд центральных улиц — Пятницкая, Никольская, Тверская, Столешников и Камергерский переулки... Да и десятки других общественных пространств стали не просто проходными точками, заставленными непонятными ларьками с аляпистой рекламой и машинами, вплотную прижатыми к газонам.

Теперь это удобные места для отдыха горожан и туристов. Эти улицы стали по-настоящему комфортными — такими, какими должны быть в мегаполисе, созданном для людей.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Владимир Платонов, президент Московской торгово-промышленной палаты:

— Новый облик московской торговли — это работа вбелую, стройная система «торговый центр — сетевой ретейл — магазин шаговой доступности — павильон». Магазины товаров повседневного спроса есть во всех городских кварталах, а киоски единого стиля, лотки и фудтреки дают возможность входа на рынок всем желающим представителям малого и микробизнеса. Сохранено и лучшее из прежних времен, например, елочные базары и ярмарки выходного дня. Московская торговля эпохи Сергея Собянина стала современной и, главное, удобной и жителям Москвы, и предпринимателям.

Аркадий Гершман, урбанист:

— Снос палаток сказался на облике города положительно — давно пора было сделать это. Когда это возводили, вопрос архитектуры даже не поднимался — просто выстроили сараи в центре города. Правильно было бы вообще не допускать такого строительства, но и оставлять это не следует. Сейчас идет просто исправление ошибок.

Илья Заливухин, архитектор:

— Снос самостроя — это правильное решение, потому что город — это наш общий дом. И то, что построено без разрешения, было решено демонтировать. Коммерческая активность переместилась в первые этажи зданий. Таким образом, мы не потеряли возможность что-то купить рядом с метро, там, где мы привыкли. Центр Москвы так устроен, что на первых этажах много места. Торговля должна располагаться там, где для нее есть место, а не там, где кто-то захотел, чтобы она была.

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