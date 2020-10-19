Соблюдение масочного режима проверили среди столичных водителей автобусов

Инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления внутренних дел Центрального административного округа Сергей Николаев во время рейда проверяет документы и наличие защитной маски у водителя автобуса Сергея Алексеева / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 19 октября, сотрудники дорожно-патрульной службы провели рейд по проверке соблюдения масочного режима водителями автобусов. Корреспондент «Вечерней Москвы» подежурил вместе с инспекторами на проспекте Мира.

Пост расположился недалеко от одноименной станции метро у пересечения с Протопоповским переулком. На участке оживленное движение, и ездит много автобусов и маршрутных такси. Полицейский внимательно наблюдает за движением.

— Здесь выделенная полоса для общественного транспорта, и раньше многие водители легковушек пытались заехать на нее, — рассказывает лейтенант полиции Сергей Николаев. — Мы наказывали, и сейчас положение исправилось, нарушения единичные.

Но пандемия коронавируса еще продолжается, и полицейские следят, чтобы водители автобусов выезжали на маршрут в маске.

К остановке подъезжает автобус № 379, инспектор подходит к водителю — он в защитной маске, — представляется и просит предъявить документы. Тот протягивает водительское удостоверение, путевой лист. Полицейский внимательно изучает, все нормально.

— У вас есть запас масок? — интересуется Сергей Николаев.

— Да, конечно, нас снабжают в автоколонне, — отвечает водитель Омар Магомедов.

Мужчина достает из сумки несколько масок. Омар Магомедов рассказывает, что в салоне регулярно звучат напоминания о том, что пассажиры должны соблюдать масочно-перчаточный режим. Автобус возвращается на маршрут.

А вот водитель следующего автобуса явно едет без маски. Инспектор ГИБДД останавливает транспортное средство.

— У вас нет маски? — интересуется лейтенант Николаев.

— Есть, только снял на минутку, устал уже, — оправдывается водитель Сергей Алексеев.

Полицейский объясняет, что соблюдать масочный режим необходимо на протяжении всего пути и в первую очередь для своей же безопасности. Сотрудник полиции проверяет запас масок и документы, после чего автобус отправляется по маршруту.

Проверка запаса индивидуальных средств защиты — обязательная часть рейда. Практически все водители соблюдают масочный режим и выполняют необходимые условия.

Однако во время специализированного рейда полиция следит и за соблюдением правил другими участниками движения. Прямо рядом с постом один из пешеходов решает перебежать улицу. Перехода здесь нет. Лейтенант полиции останавливает мужчину и интересуется, почему он нарушил.

— Я очень спешил на работу, — объясняет свой поступок Андрей Потетюев.

— Но вы же видите, какое интенсивное движение здесь, а пешеходный переход всего на 100 метров дальше, — констатирует инспектор ГИБДД Сергей Николаев. — Вы потеряли бы несколько минут.

Полицейский составляет административный протокол. Теперь нарушителю за спешку придется заплатить штраф — 500 рублей. Инспектор проводит профилактическую беседу, он еще раз объясняет, к чему может привести нарушение правил и насколько такое поведение опасно для жизни и здоровья.

— Мы следим за нарушением Правил дородного движения, ведь за девять месяцев в городе произошло 5628 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 262 человека и 6375 бы ли ранены, — констатирует полицейский, завершая проверку.

ВАЖНО

Для личной безопасности во время сложной эпидемической ситуации горожанам необходимо соблюдать меры предосторожности: в общественном транспорте разрешено находиться только в маске и перчатках, обязательно соблюдать социальную дистанцию. За соблюдением норм следят сотрудники полиции и представители профильных ведомств.

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