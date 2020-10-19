Один кабинет и учитель в маске: младшие классы вернулись к занятиям

Учитель литературы школы № 1542 Анна Маслова проводит урок для пятиклассников. На протяжении всего учебного дня педагог в целях обеспечения безопасности детей и профилактики коронавирусной инфекции находится в маске / Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

В понедельник, 19 октября, ученики начальных классов вернулись к занятиям после каникул. «Вечерняя Москва» побывала в одном из образовательных учреждений и узнала, как прошел первый день занятий.

В школьном корпусе образовательного учреждения № 1542 на улице Авиаторов — довольно пусто. Дело в том, что на уроки пришли только пятиклассники, а другие ученики средней и старшей школы остались дома. У них на ближайшие две недели дистанционное обучение. В соседних корпусах тоже только ребята 1–4-х классов.

— Я очень рад, что каникулы закончились. Устал сидеть дома постоянно, а здесь у меня друзья, — поделился ученик 5 «Д» класса Кирилл Павлов.

По одноклассникам и учителям соскучилась и Анастасия Борисова. Она учится в одном классе с Кириллом и тоже с нетерпением ждала окончания каникул.

— Учиться в школе мне нравится гораздо больше, чем дома. Так я лучше понимаю, что говорит учитель, — отметила пятиклассница.

Все меры безопасности, которые были разработаны к началу учебного года, продолжают соблюдаться в школах.

— В каждом корпусе у нас как минимум 3–4 входа в здание организовано, — рассказал директор школы № 1542 Светлана Сахарова. — Около каждого входа стоят администраторы, они измеряют всем ученикам температуру бесконтактным способом. Также мы просим ребят продезинфицировать руки антисептиком, но это по желанию.

Маски никто из детей практически не носит, а вот для педагогов они обязательны.

— Также масочный режим соблюдают и все остальные сотрудники нашей школы, — уточнила Сахарова.

После прохода через турникет школьники идут в раздевалку. Ее, по словам директора, удалось разгрузить — теперь нет большого скопления детей, а значит, и контактов между учениками стало меньше. Затем ребята проходят в кабинеты.

— За каждым классом закреплен свой учебный кабинет, в котором они проводят весь день, — пояснила Светлана Сахарова. — Исключение составляют только специализированные кабинеты для таких предметов, как биология, информатика, химия, физика, физическая культура, — туда ребята приходят сами, но после каждого класса проводится уборка помещения.

Масштабная дезинфекция была проведена и накануне возвращения детей после каникул.

— Мы будем проводить уборку и своими силами — три раза в день с использованием дезинфицирующих средств, — уточнила директор. — Кроме того, во время перемен кабинеты проветриваются.

Установлены в школе и обеззараживающие лампы закрытого типа, которые абсолютно безопасны для детей.

Что касается организации дистанционного обучения для 6–11-х классов, то столичные власти основательно подготовились к его возможному введению. В платформу «Московской электронной школы» (МЭШ) была внедрена программа видеоконференцсвязи. Она позволяет дистанционно вести уроки прямо из МЭШ — в связке как с расписанием, так и с электронным дневником. Больше не нужно создавать ссылки на сторонних ресурсах, искать логины и пароли в разных чатах.

— Могу с уверенностью сказать, что эта программа гораздо лучше и удобнее, — отметила Светлана Сахарова. — Она безопаснее.

Все необходимое для подключение к онлайн-уроку теперь есть в МЭШ. Да, иногда бывают технические сложности, но их быстро устраняют. Особо на учебный процесс это не влияет. Все проходит в стандартном режиме.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— При росте заболеваемости по городу доля детей от общего числа инфицированных снизилась. Но общее количество заболевших детей пока растет. При изучении структуры инфицированных детей бросается в глаза, что две трети составляют ученики 6–11-х классов и лишь 35 процентов приходится на учеников 1–5-х классов. Во многом больший процент заражения связан с тем, что у взрослых ребят более активная социальная жизнь. Это говорит о том, что риск распространения инфекции среди старших классов гораздо выше.

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