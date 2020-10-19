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Студии маникюра в Москве грозит штраф за нарушение мер профилактики COVID-19
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Студии маникюра в Москве грозит штраф за нарушение мер профилактики COVID-19

Юлия Захарова

Общество

Студию маникюра Лены Лениной могут оштрафовать из-за нарушения мер безопасности на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщает Telegram-канал Оперативного штаба по мониторингу и контролю ситуации с заболеванием в Москве.

Как уточняется, сумма штрафа может достигать 150 тысяч рублей.

— Роспотребнадзор совместно с инспекторами ОАТИ выявил нарушение дезинфекционного режима в студии маникюра Лены Лениной в центре Москвы, — отметили в публикации.

Салону могут назначить альтернативное наказание — приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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