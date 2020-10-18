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Театр в Москве могут наказать за нарушение мер по COVID на концерте группы «На-На»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Театр в Москве могут наказать за нарушение мер по COVID на концерте группы «На-На»

Виктория Родимкина

Город

В Москве театр «Золотое кольцо» могут оштрафовать за нарушение масочно-перчаточного режима во время выступления группы «На-На». Об этом рассказал главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Владимир Комаров в воскресенье, 18 октября.

По его словам, культурному учреждению может грозить штраф до 300 тысяч рублей.

Специалисты провели мониторинг на концерте музыкальной группы. В результате выяснилось, что граждан пускали на концерт без перчаток, в холле были замечены люди без масок.

— После указания на недопустимость подобных нарушений администрацией театра были приняты меры по устранению данных нарушений — гражданам стали выдавать перчатки и требовать не снимать маски, — уточнил Комаров.

Он добавил, что администрацию театра пригласили в инспекцию для составления протокола об административном правонарушении, сообщает РИА Новости.

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