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Свыше сотни торговых центров Подмосковья проверили на соблюдение масочного режима

Татьяна Плотникова

Общество

За прошедшую неделю в Московской области прошли проверки более чем в сотне торговых центров на предмет соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

В проверках принимали участие сотрудники областного управления Роспотребнадзора, министерства сельского хозяйства и продовольствия, а также правоохранительных органов.

Из полуторы тысяч торговых точек, в которых состоялись проверки, нарушения зафиксированы в 81 магазине. С их руководством проведены разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил торговли и санитарных норм.

Кроме того, на четырех покупателей составили административные протоколы.

Однако министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин отметил, что в целом люди стали ответственнее относиться к ношению масок и перчаток, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что управляющую компанию ТЦ «Авиапарк» в Москве могут оштрафовать за нарушение масочного режима.

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