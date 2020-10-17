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Одной из столичных кальянных грозит штраф за нарушение санитарных мер
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Одной из столичных кальянных грозит штраф за нарушение санитарных мер

Юлия Захарова

Общество
Россия, Москва, посёлок Коммунарка, Бачуринская улица, 17 Карта всех событий

Одной из столичных кальянных грозит штраф до 500 тысяч рублей в связи с нарушением санитарных мер на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Об этом в субботу, 17 октября, рассказала ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве в ТиНАО Ирина Гречкина.

— Проведена проверка кальян-бара, расположенного в доме № 17 на улице Бачуринская в поселке Коммунарка в поселении Сосенское. Сотрудник заведения работал без перчаток и в спущенной маске, а в зале отсутствовала сигнальная разметка о соблюдении социальной дистанции, — отметила она.

Добавляется, что у работников кальянной не было медицинских книжек с записями о прохождении медицинского осмотра и вакцинациях. Дезинфицирующих средств обнаружено не было, графика уборки не было.

Кроме того, было установлено нарушение указа властей о запрете курения кальяна в общественных местах. С учетом указанных факторов для заведения предусмотрен штраф или закрытие на срок до 90 дней, передает РИА Новости.

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