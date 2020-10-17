Одной из столичных кальянных грозит штраф за нарушение санитарных мер

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, посёлок Коммунарка, Бачуринская улица, 17 Карта всех событий

Одной из столичных кальянных грозит штраф до 500 тысяч рублей в связи с нарушением санитарных мер на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Об этом в субботу, 17 октября, рассказала ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве в ТиНАО Ирина Гречкина.

— Проведена проверка кальян-бара, расположенного в доме № 17 на улице Бачуринская в поселке Коммунарка в поселении Сосенское. Сотрудник заведения работал без перчаток и в спущенной маске, а в зале отсутствовала сигнальная разметка о соблюдении социальной дистанции, — отметила она.

Добавляется, что у работников кальянной не было медицинских книжек с записями о прохождении медицинского осмотра и вакцинациях. Дезинфицирующих средств обнаружено не было, графика уборки не было.

Кроме того, было установлено нарушение указа властей о запрете курения кальяна в общественных местах. С учетом указанных факторов для заведения предусмотрен штраф или закрытие на срок до 90 дней, передает РИА Новости.

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