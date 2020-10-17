Одной из столичных кальянных грозит штраф за нарушение санитарных мер
Одной из столичных кальянных грозит штраф до 500 тысяч рублей в связи с нарушением санитарных мер на фоне обострения ситуации с коронавирусом. Об этом в субботу, 17 октября, рассказала ведущий специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве в ТиНАО Ирина Гречкина.
— Проведена проверка кальян-бара, расположенного в доме № 17 на улице Бачуринская в поселке Коммунарка в поселении Сосенское. Сотрудник заведения работал без перчаток и в спущенной маске, а в зале отсутствовала сигнальная разметка о соблюдении социальной дистанции, — отметила она.
Добавляется, что у работников кальянной не было медицинских книжек с записями о прохождении медицинского осмотра и вакцинациях. Дезинфицирующих средств обнаружено не было, графика уборки не было.
Кроме того, было установлено нарушение указа властей о запрете курения кальяна в общественных местах. С учетом указанных факторов для заведения предусмотрен штраф или закрытие на срок до 90 дней, передает РИА Новости.
Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>
Читайте также: Управляющую компанию ТЦ «Авиапарк» могут оштрафовать за нарушение масочного режима