Управляющую компанию ТЦ «Авиапарк» могут оштрафовать за нарушение масочного режима

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Россия, Москва, Ходынский бульвар, 4 Карта всех событий

Штраф за нарушение перчаточно-масочного режима может получить столичная управляющая компания торгового центра «Авиапарк». Об этом в субботу, 17 октября, сообщил начальник объединения административно-технических инспекций Москвы Александр Ларин.

Он отметил, что в результате проверки были выявлены факты несоблюдения санитарного законодательства.

Управляющая компания и ее арендаторы могут получить штраф более 1,5 миллиона рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что в московском транспорте усилят контроль за масочно-перчаточным режимом. Теперь проверку также будут осуществлять сотрудники правоохранительных органов. Согласно новым требованиям, пассажиров не пустят в метро без маски и перчаток, даже если они оплатили проезд.

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