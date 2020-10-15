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Пассажиров не будут пускать в транспорт Москвы без маски и перчаток
Фото: twitter.com / Официальный аккаунт Сергея Собянина

Пассажиров не будут пускать в транспорт Москвы без маски и перчаток

Кирилл Николаев

Транспорт

Новые санитарные требования начнут действовать в транспорте Москвы. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что Дептранс получил предписание от главного санитарного врача Москвы Елены Андреевой о мерах профилактики коронавирусной инфекции. В московском транспорте усилят контроль за масочно-перчаточным режимом. Теперь проверку также будут осуществлять сотрудники правоохранительных органов. Согласно новым требованиям, пассажиров не пустят в метро без маски и перчаток, даже если они оплатили проезд.

Кроме того, перевозчики не имеют права пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена. Они обязаны носить маски и перчатки.

Все водители и машинисты столичного транспорта должны пройти медицинский осмотр перед каждым рейсом. Также должна быть усилена дезинфекция всех поверхностей. Каждые 15 дней не менее чем десять процентов сотрудников столичного транспорта должны пройти тест на коронавирусную инфекцию. В Дептрансе заявили, что работники каждый день сдают соответствующие тесты.

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