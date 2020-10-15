Маску на нос и пошел. Какие меры и средства защиты уберегут от заражения вирусом

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В столице продолжает расти число заболевших коронавирусом. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Москвы Андрей Тяжельников напомнил читателям «Вечерки», как важно соблюдать меры предосторожности.

— Москва ввела некоторые ограничения, — подчеркнул он. — Все они очень важны и оправданны. Во-первых, долгие школьные каникулы. В условиях офлайн-обучения инфекция быстро распространяется. Стоит одному ребенку заболеть, инфицируются не только одноклассники, но и родители, и учителя. Важно, чтобы взрослые понимали, что сейчас не время для посещения мест массового скопления людей, походов в гости. Вторая мера — оставаться дома людям из группы повышенного риска.

Как показывает статистика, пожилые и те, кто имеет хронические заболевания, тяжелее переносят коронавирусную инфекцию. Третья мера — перевод сотрудников на удаленку. Это, безусловно, снизит риск заражения тех, кто работает из дома. Но и для тех, кто в офисе, при тщательном соблюдении мер безопасности риски тоже снижаются, поскольку уменьшается число контактов. Меньше контактов становится и в транспорте. И последнее — масочноперчаточный режим. Не надо сопротивляться этой мере безопасности. Маска нужна в первую очередь зараженному человеку, поскольку не дает вирусу распространяться. Но дело в том, что болезнь может протекать бессимптомно, либо симптомы могут быть слабо выражены, и человек не подозревает, что болен и заразен для окружающих. Поэтому маски следует носить всем.

Сила перца

Специалисты Индийского технологического института обнаружили, что пиперин, содержащийся в черном перце, способен подавить активность COVID-19. Может блокировать действие частей коронавируса, которые отвечают за размножение и проникновение заразы в организм. 30 специй изучили и методом компьютерного моделирования выяснили, что активнее всего ведет себя именно пиперин.

— Во многом свойства перца связаны со стимулированием защитных свойств организма, — пояснила директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова.

Лучше без клапана

Респираторы бывают нескольких видов: без клапана, с клапаном, а также с встроенным и сменяемым фильтром. Наиболее эффективными считаются респираторы с фильтром и без клапана выдоха, классов защиты FFP1, FFP2 и FFP3. Их даже используют медики, которые работают с зараженными пациентами.

Костюмчик сидит

Защитные костюмы изготавливают из материалов повышенной прочности, часто — влагоотталкивающих. Купить такие «наряды» можно в специальных магазинах, где торгуют медицинским оборудованием и одеждой, или на просторах интернета. В среднем цена за комплект начинается от 800 рублей за одноразовые, а вот многоразовый костюм может обойтись в несколько тысяч рублей.

Берегите глаза

Заразиться коронавирусом можно в том числе при попадании его на слизистую оболочку глаз. А потому в полный защитный комплект входят и очки. Обычные — солнцезащитные или для коррекции зрения — снижают риск заражения незначительно, и то при условии, что вы не трогаете их и лицо руками. Эффективными же считаются очки, похожие на строительные и закрывающие большую часть лица. Важно, чтобы они плотно прилегали.

По ту сторону экрана

Защитный «лицевой» экран существенно снижает вероятность передачи вируса воздушно-капельным путем. Лучше выбирать качественные прозрачные экраны, которые не искажают предметы, не мешают обзору и удобно крепятся на резинке. Еще одно преимущество — их легко мыть и дезинфицировать.

Прикройте голову

Врачи уверены — любая кепка, косынка или одноразовая шапочка помогут снизить риск заражения. Одно условие — после каждого использования одноразовую шапочку нужно выбрасывать, а остальные головные уборы стирать или опрыскивать антисептиками и убирать на сутки, например, на балкон. Кстати, с одеждой стоит поступать точно так же.

Из мира моды

Итальянские дизайнеры представили миру плащ от коронавируса. Он состоит из водонепроницаемого верхнего слоя, среднего фильтрующего слоя и внутренней подкладки. В капюшон встроена прозрачная маска с двумя фильтрами. Впрочем, найти что-то похожее можно и на китайских сайтах.

Хвостатые в деле

Защитные маски, экраны различных цветов и принтов заботливые хозяева могут купить и для своих питомцев. Правда, в большей степени как сувенир — вирус для животных, по мнению большинства ученых, не так опасен, как для людей.

Латексный барьер

Из всего многообразия защитных перчаток Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует остановить свой выбор на смотровых медицинских перчатках стандарта EN 455 Они могут быть сделаны из нитрила, латекса и винила, однако последние стоит менять чаще. Любители необычного могут присмотреться к удлиненным перчаткам, перчаткам с резинками, цветным изделиям и так далее.

Чистый воздух

Бытовой озонатор тоже поможет очистить воздух. Прибор, распространяя озон, устраняет бактерии, вирусы, а в дополнение к этому — избавляет помещение от неприятных запахов и вредных примесей.

Высокая концентрация

Роскачество рекомендует пользоваться антисептикам с концентрацией спирта не меньше 60 процентов. Наносить следует 3–4 миллилитра обеззараживающей жидкости и растирать около минуты. В течение дня лучше увлажнять кожу рук кремом, чтобы не было шелушения.

Волшебная лампа

Для профилактики коронавируса широко применяются безопасные для человеческого организма безозоновые бактерицидные лампы и рециркуляторы, излучение которых не влияет на человека. Их рекомендуется устанавливать в офисах, но можно обезопасить себя и дома.

Уши в тепле

Сегодня шьют маски не только на любой вкус и цвет, но и любой формы — например, в виде сердца. Найти можно и теплые маски, прикрывающие уши или удлиненные, переходящие в воротник. То, что надо для нашей осени и зимы!

Чтобы маска сидела удобно

Маска не будет давить и натирать за ушами, если использовать крюки-удлинители и специальные ремешки. Цена на них начинается от 10 рублей. Продаются в аптеках.

Протрите экраны

Коронавирус может жить на гладких поверхностях при комнатной температуре 28 дней. Такой вывод сделали австралийские ученые. Особенно опасны непористые поверхности, такие как стекла, купюры и предметы из нержавеющей стали. При температуре плюс 20 градусов вирус может оставаться на них около месяца. Лишь при 40 градусах со знаком плюс коронавирус живет на такого рода поверхностях всего несколько суток. В числе самых опасных предметов — экраны смартфонов, ведь люди забывают регулярно дезинфицировать гаджеты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития:

— Специалисты телемедицинского центра дистанционно следят за состоянием здоровья горожан с коронавирусом, которые болеют без осложнений и лечатся дома. Также консультации получают участники испытания вакцины против коронавируса. С помощью видеосвяв зи специалисты круглосуточном режиме отвечают на вопросы и дают рекомендации, контролируют состояние пациентов, корректируют лечение, оценивают течение заболевания. Все данные они вносят в систему ЕМИАС.

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