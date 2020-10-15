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Попова заявила о нескольких вариантах коронавируса в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Попова заявила о нескольких вариантах коронавируса в России

Вероника Кузьминова

Здоровье

В России циркулирует несколько вариантов коронавируса — европейский и азиатский. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в четверг, 15 октября.

По ее словам, в стране нет штаммов, завезенных из Китая.

— На сегодняшний день могу сказать, что на территории РФ циркулируют варианты коронавируса: европейский, привезенный из Европы; из ряда стран Азии, но не китайский, — цитирует Попову ТАСС.

По словам главы Роспотребнадзора, у переболевших коронавирусом людей чаще всего вырабатывается достаточный иммунитет к инфекции. Об этом говорят результаты исследования в 26 регионах страны.

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РоспотребнадзорАнна Поповакоронавирус
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