В Роспотребнадзоре заявили, что полностью справиться с COVID-19 пока невозможно

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Полностью избавиться от новых случаев коронавируса в стране на данный момент не удается, так как переболела меньшая часть населения. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

— Снижение до нулевых значений невозможно, поскольку в данный момент в России переболело не более одного процента населения, — цитирует Горелова Интерфакс.

О сроках победы над коронавирусом, по его мнению, говорить рано, так как на пандемию влияют много факторов. Горелов уточнил, что скорректировать цифры по заболевшим может соответствующее поведение граждан — дисциплинированность и социальная ответственность.

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