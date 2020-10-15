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Роспотребнадзор обнаружил санитарные нарушения в одном из ТЦ Москвы
Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Роспотребнадзор обнаружил санитарные нарушения в одном из ТЦ Москвы

Кирилл Николаев

Город
улица Профсоюзная,56Карта всех событий

Роспотребнадзор по Москве временно приостановил деятельность торгового центра «Черемушки» на юго-западе столицы. Об этом в четверг, 15 октября, сообщили на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

При проверке объекта специалисты выявили санитарные нарушения. В торговом центре не соблюдался масочно-перчаточный режим.

В результате был составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела были направлены для рассмотрения в Гагаринский районный суд Москвы. До принятия судебного решения все помещения торгового центра опечатаны.

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