Нарушения санитарных мер выявили в магазине электроники в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Нарушения санитарных мер на фоне обострения ситуации с коронавирусом выявили в столичном магазине сети «Ситилинк». Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Москве.

Как уточняется, магазину грозит прекращение работы на 90 суток.

— Было проведено мониторинговое обследование магазина сети «Ситилинк». Установлено, что лампы УФ-облучателей установлены не в полном объеме, а именно на площади двух тысяч квадратных метров установлена всего лишь одна лампа, — отметили в надзорном ведомстве.

Также помещения не дезинфицируют в необходимом объеме. Нарушения могут привести к штрафу в размере до 500 тысяч рублей либо приостановке деятельности до 90 суток, передает РИА Новости.

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