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Названы станции метро Москвы, где чаще всего штрафуют за отсутствие маски
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Названы станции метро Москвы, где чаще всего штрафуют за отсутствие маски

Виктория Родимкина

Город

Чаще всего в московском метро штрафуют за отсутствие маски на станциях «Теплый Стан» и «Комсомольская». Об этом рассказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов во вторник, 13 октября.

По его словам, также в метро без масок и перчаток в пандемию коронавируса чаще всего спускаются на станциях «Павелецкая», «ВДНХ» и «Савеловская».

— С момента введения масочно-перчаточного режима в метрополитене было составлено около 66,4 тысячи постановлений за отсутствие масок и перчаток у пассажиров, — цитирует Султанова ТАСС.

Он уточнил, что контролеры каждый день проводят сотни рейдов, за неделю они охватывают все станции метро.

Кроме того, Владислав Султанов рассказал, что за пять месяцев в столице за отсутствие масок и перчаток были оштрафованы около 96 тысяч человек. Общая сумма штрафов составила почти 480 миллионов рублей.

За нарушение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте Москвы предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей.

Читайте также: Торговые центры и банки столицы могут оштрафовать за нарушения

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