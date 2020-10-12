Торговые центры и банки столицы могут оштрафовать за нарушения

Сотрудник Роспотребнадзора Ксения Шмарова обнаружила нарушения на Коптевском рынке столицы. В итоге деятельность этого предприятия было решено приостановить на три месяца / Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Торговый центр «Охотный Ряд» могут оштрафовать или закрыть за нарушения мер профилактики коронавируса. Среди других нарушителей — магазины, отделение почты и коммерческого банка.

В ходе прошедшего рейда в Цирке на Цветном бульваре главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Евгения Гореева разъяснила сотрудникам учреждения: в городе контролируется проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. К сожалению, в любимом многими поколениями цирке проверки выявили ряд нарушений.

— Не везде нанесена разметка для соблюдения социального дистанцирования — она отсутствует при входе в здание, в гардеробе и в санузлах, — отметила она. — При входе размещен только один санитайзер для посетителей, также отсутствуют санитайзеры в служебных помещениях.

Она пояснила, что за данные нарушения предусмотрены штрафные санкции.

— Максимальный административный штраф по данной статье — до полумиллиона рублей, — добавила специалист. Сотрудники Объединения административно-технических инспекций Москвы и столичного Роспотребнадзора каждый день проверяют магазины, отделения почты, банков, спортивные и развлекательные центры, театры и другие учреждения на предмет соблюдения санитарных требований.

Причина постоянных проверок — напоминание о том, что сотрудникам предприятий и посетителям необходимо носить маски и перчатки. В помещениях, где много людей, обязательны к выполнению и требования по санитарной безопасности и очистке воздуха и поверхностей. В Роспотребнадзоре напоминают и о постоянном тестировании сотрудников городских организаций и измерении им температуры тела.

Среди выявленных на днях нарушителей: магазины косметики, спортивной одежды, где не было перчаток у продавцов, а у посетителей — масок, мебельный центр, торговоразвлекательные комплексы, Дворец спорта, отделения почты и банка. Последний, кстати, был закрыт. Речь идет об отделении на улице Люблинской в районе Марьино из-за нарушений мер профилактики коронавирусной инфекции. Как рассказал ведущий специалист-эксперт территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ЮВАО Роман Павлов, в ходе проверки выявлены комплексные нарушения противоэпидемических мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

— Так, в помещении банка отсутствуют бактерицидные облучатели воздуха, не проводится термометрия при входе в отделение, в местах общего пользования отсутствуют кожные антисептики, — перечислил он. — Не представлена подтверждающая документация исследования сотрудников отделения на COVID-19 методом ПЦР. Отделение не представило запас масок, перчаток для сотрудников и дезинфицирующих средств.

Штрафы грозят и некоторым столичным театрам. Главная претензия к их работе — несоблюдение социальной дистанции, допуск на просмотры постановок людей без масок. Среди нарушителей также Театр им. Н. И. Сац.

В среднем сумма штрафа варьируется от 100 до 500 тысяч рублей, в зависимости от нарушений. За многочисленные нарушения возможно даже приостановление деятельности на 90 дней. Горожанам за отсутствие маски может грозить штраф в размере 4 тысяч рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Немерюк,первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства МОсквы, министр столичного правительства, руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы:

— Ряд магазинов, парикмахерских и салонов красоты приостановили деятельность из-за несоблюдения перчаточно-масочного режима посетителями и сотрудниками. Проверки продолжатся. Поэтому я настоятельно призываю все предприятия и их владельцев работать как с персоналом, так и с посетителями, чтобы все носили маски.

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