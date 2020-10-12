Слабые стороны: как избежать бедности в условиях пандемии

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

В рубрике «Клуб политологов» эксперты обсуждают значимые проблемы России и мира. Из-за ограничений участники не могут встречаться лично, но продолжают вести дискуссии. В этот раз обсудили прогноз Всемирного банка, где предрекли увеличение количества крайне бедных людей с 88 до 150 миллионов к 2021 году из-за пандемии. «Вечерняя Москва» разбиралась, возможно ли предотвратить такой сценарий и как в этом поможет реализация национальных проектов.

Влияние пандемии

Под бедностью принято понимать такое материальное положение человека или социальной группы, при котором они не имеют возможности удовлетворить свои минимальные потребности, то есть купить продукты питания, лекарства, оплатить жилье и коммунальные услуги. В связи с пандемией коронавируса количество таких людей растет.

По мнению члена Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям Богдана Безпалько, это связано с тем, что новая инфекция заставила лидеров стран ввести режим самоизоляции для населения и на время практически полностью «выключить» экономику государств, поставить ее «в режим ожидания».

— Последние десять месяцев мы видим, что предприятия терпят убытки, некоторые из них становятся банкротами, а люди теряют работу, реальные доходы населения снижаются. В таких обстоятельствах логично предположить, что количество крайне бедных в мире, и в России в частности, увеличится, — сказал Богдан Безпалько.

Прогноз Всемирного банка не стал сенсацией и для директора Института социальной политики Анатолия Голова. Он считает, что кризис, вызванный пандемией, затронул абсолютно все сферы жизни.

— С 2015 года реальные доходы населения упали примерно на десять процентов. Пандемия затронула все отрасли, потому что они так или иначе связаны друг с другом. Например, во время пандемии закрыли границы, следовательно, уменьшилось количество авиаперелетов. В связи с этим авиакомпании стали покупать меньше продуктов, чтобы кормить пассажиров на борту. Это привело к тому, что сотрудники магазинов стали заказывать меньше товаров у производителей. А это в свою очередь ударило по фермерам и сельскому хозяйству в целом, — поделился Анатолий Голов.

Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников уверяет, что сложившаяся ситуация не так плоха, как ожидалось весной 2020 года. Тогда эксперты прогнозировали, что количество крайне бедных людей увеличится до 200 миллионов человек. Сейчас же ожидается, что их число достигнет 150 миллионов.

— Несмотря на вторую волну пандемии коронавируса, экономика стран, в том числе и России, продолжает развиваться. Население, власть и предприниматели уже частично готовы к возможным последствиям, — отметил Никита Масленников.

Эксперт добавил, что, согласно докладу аналитиков Международного валютного фонда, больше всего уровень бедности увеличится в странах со слабо развитой экономикой. Например, в африканских государствах. К тому же у этих стран значительно вырастут долговые обязательства.

— Сейчас международное сообщество занимается тем, что решает вопрос о реструктуризации долгов этих стран, снижении их долгового бремени. На это выделено более 280 миллиардов долларов. Более 50 стран подали заявки, — уточнил Никита Масленников.

Справимся с проблемой

Чтобы предотвратить негативный сценарий, по мнению экспертов, нужно предпринять ряд мер, в первую очередь направленных на поддержку государственной экономики. Например, Никита Масленников уверен, что сокращению количества крайне бедных поспособствует планомерная реализация национальных проектов.

— В июле президент России Владимир Путин определил цели развития страны до 2030 года. Одна из них — снижение уровня бедности. А на реализацию этой цели работают национальные проекты, причем не какой-то один конкретный, а сразу все. Уровень бедности ведь зависит от очень многих факторов: от уровня зарплат, общего экономического роста, количества рабочих мест, качества жизни людей в целом и многих других, — уточнил Никита Масленников.

Эксперт уверен, что основной упор нужно сделать на развитие малого и среднего бизнеса. Если приоритетом государства станет поддержка предпринимателей, то экономика будет развиваться в положительном ключе. А в таком случае и количество людей, живущих за чертой бедности, уменьшится, потому что появятся рабочие места и бизнесмены смогут платить своим сотрудникам достойную зарплату.

— Сейчас государство, конечно, поддерживает предпринимателей. Например, до 7 января 2021 года продлили мораторий на банкротства. Он, конечно, продолжит действовать в усеченном варианте, и тем не менее это замечательная мера. Но этого недостаточно. Я уверен, что сейчас нужно оказывать не точечную поддержку, а предложить комплексный пакет мер. Это нужно, чтобы бизнесмены смогли видеть общую картину и понимать, на что они могут надеяться в будущем, — добавил Никита Масленников.

Чтобы поддерживать бизнес, в России запустили сразу два национальных проекта: «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство». Эти проекты призваны увеличить количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 миллионов человек к 2024 году, оптимизировать процессы предприятий и сократить их издержки, снизить себестоимость товаров и услуг и повысить их качество. Реализация этих целей позволит создать в России мощный конкурентный рынок и обеспечить эффективную занятость населения во всех отраслях жизни.

В том, что важно продолжать реализацию национальных проектов, уверен и Анатолий Голов. Он тоже считает, что в условиях пандемии государству следует поддерживать экономическое развитие страны. Но эксперт предлагает другую меру. По его мнению, важно стимулировать в России внутренний спрос.

— Мне кажется, это поможет не допустить сильного увеличения количества крайне бедных людей в нашей стране. То есть пропагандировать, чтобы люди покупали товары отечественных производителей. Во-первых, они намного дешевле импортных, особенно при закрытых границах и росте валюты. А во-вторых, это поможет российскому бизнесу получать прибыль и развиваться, — рассказал Анатолий Голов.

Важен открытый диалог

Богдан Безпалько предлагает обратить внимание на те национальные проекты, которые менее очевидно помогают бороться с бедностью в стране. Например, «Демография». Цель этого проекта — улучшить благосостояние семей за счет мер финансовой поддержки: различных выплат, льготной ставки по ипотеке и других. Кроме того, в рамках этого проекта ведется работа по профессиональному обучению людей пожилого возраста, чтобы они могли оставаться востребованными на рынке труда.

— Я благодарен государству за то, что во время самоизоляции федеральные и региональные власти оказывали помощь населению. Я имею в виду выплаты пособий. Причем некоторые граждане России получали деньги, даже находясь в этот момент за рубежом. Чтобы не допускать увеличения уровня бедности, я предлагаю расширить адресную поддержку людей. Можно составить поименный список тех, кто относится к категории социально незащищенных слоев населения — это пенсионеры, многодетные и малоимущие семьи, инвалиды, — и выделить деньги из бюджета, чтобы оказывать им финансовую помощь. Можно выплачивать пособия, а есть и другие варианты. Например, создать талоны, которые люди смогут обменять на продукты питания и необходимые лекарства, — предложил Богдан Безпалько.

Помимо этого, он уверен, что государство должно вмешиваться и в трудовые отношения между сотрудниками и работодателями, чтобы защитить людей от увольнений. По его словам, во время пандемии руководители некоторых компаний поступали недобросовестно: они пересматривали трудовые договоры и урезали зарплаты. А кто-то даже заставлял своих сотрудников писать заявления на увольнение по собственному желанию.

— Государству необходимо пресекать такие вопиющие нарушения. Нужно вмешиваться в трудовые отношения и регулировать их. Потому что после увольнения забота об этих людях все равно ляжет на плечи государства, — добавил Богдан Безпалько.

Еще одна рекомендация, которую поддерживают все эксперты, — открытое сотрудничество и максимально прозрачные коммуникации государства с бизнесом и населением.

— Только так, в общем диалоге, можно найти адекватное решение существующих сегодня проблем. В том числе и придумать, как остановить повышение уровня бедности в России.Сейчас в правительстве работает много талантливых людей, настоящих профессионалов, которые способны найти пути выхода из кризиса. Мы сможем выявить все слабые стороны и исправить их, чтобы быть готовыми к будущим вызовам, — поделился мнением Никита Масленников.

Ситуация в Москве

Богдан Безпалько уверен, что Москву этот сценарий затронет в меньшей степени, чем другие регионы России. Потому что столица живет совершенно в другой экономической системе.

— В Москве, конечно, тоже происходят негативные процессы, но по сравнению с провинцией они не такие катастрофические. Дело в том, что Москва — это огромный рынок труда. Здесь если человек потерял работу, то у него есть возможности найти себе другое место, хотя бы временное. А если в провинциальном городе обанкротился единственный магазин и людей сократили, то там найти работу намного сложнее, — поделился Богдан Безпалько.

С коллегой не согласен Анатолий Голов. Он предполагает, что количество крайне бедных увеличится и в Москве, потому что в столице очень много людей, которые приезжают на заработки из других регионов России и из-за рубежа. В условиях пандемии больше всех пострадают именно они.

— Трудовые мигранты действительно сейчас находятся в очень шатком положении. И уровень бедности в столице увеличится именно за их счет. Дело в том, что таким людям будет сложно найти другую работу. Они же могут устроиться таксистами или курьерами, эти специальности очень востребованны, скажете вы. Но не все так просто. В такси, например, очень высокая конкуренция, туда берут далеко не всех. Да и для того, чтобы начать там работать, нужны немалые вложения: на покупку машины или на ее ремонт. Что касается курьеров, то эта работа только для молодежи. Ведь далеко не каждый человек средних лет выдержит такую нагрузку, — сказал Анатолий Голов.

Зато, по его мнению, в условиях пандемии не пострадают социально незащищенные слои населения. Для них государством предусмотрены пособия и выплаты, которые помогут пережить кризис.

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

Сергей Марков, генеральный директор института политических исследований:

— Пандемия, безусловно, нанесла сильный удар по экономике всех стран без исключения, в том числе и по российской. И сейчас, помимо того, что во всем мире увеличивается количество крайне бедных людей, еще и урезаются социальные программы поддержки людей. Это вполне логично, потому что государственная казна практически всех стран тоже опустела из-за того, что много денег пришлось потратить на борьбу с коронавирусом. Но тем не менее в России поставлены национальные цели, которых необходимо достичь до 2030 года. Одна из них — снижение уровня бедности населения.

На ее осуществление работают нацпроекты. Я считаю, что все они направлены в конечном счете на то, чтобы увеличить продолжительность жизни людей и ее качество. Но нужно понимать, что национальные проекты — это, по сути, бюджет страны, разделенный на разные сферы жизни и способствующий реализации национальных целей. Это, мне кажется, очень правильный инструмент, но все-таки не волшебный. Поэтому для того, чтобы достичь национальных целей, в том числе снизить количество крайне бедных людей в России, понадобится много времени и усилий.

Вячеслав Бобков, заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни института социально-экономических проблем народонаселения Российской академии наук:

— Действительно, количество крайне бедных людей увеличилось во время пандемии коронавируса. И этот показатель продолжит расти. Предотвратить этот сценарий отчасти позволят национальные проекты. Но дело в том, что их реализацию отложили до 2030 года, хотя раньше они должны были быть выполнены к 2024-му.

Это тоже следствие пандемии коронавируса. В октябре правительство должно предоставить план реализации национальных проектов. Более детально говорить о том, насколько они будут эффективны, можно будет только после изучения этого документа. Но я считаю, что раз снижение уровня бедности — одна из национальных целей, то для ее реализации должен быть создан отдельный нацпроект. Во-первых, тогда средства из бюджета и инвестиции будут выделяться конкретно для решения этой проблемы.

А во-вторых, в таком случае можно будет тщательно контролировать выполнение этого проекта. А сейчас, мне кажется, властям стоит сосредоточиться на том, чтобы сохранить показатель уровня бедности на том же уровне. Потому что снизить его, пока бушует пандемия, крайне сложно.

КСТАТИ

По словам председателя Счетной палаты России Алексея Кудрина, последствия от пандемии коронавируса в 2020 году могут привести к падению внутреннего валового продукта РФ на 4–5 процентов. Но тем не менее ситуация в российской экономике лучше, чем в начале пандемии. На тот момент ожидалось снижение ВВП на 8 процентов. Это было связано с тем, что Россия переживала шок пандемии и остановку предприятий в ряде регионов. Кроме того, в тот период снизились цены на нефть.

Но после возобновления сделки ОПЕК+ ее стоимость стала более комфортной для российской экономики и достигла 40 долларов за баррель.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Крайней бедностью считается жизнь менее чем на 1,9 доллара в день. Это средняя общемировая цифра. Для стран со средним уровнем дохода линия крайней бедности проходит на отметке 3,2 доллара в день. Крайней бедностью в государствах с доходами выше среднего считается 5,5 доллара в сутки. За этой чертой в настоящее время находятся более 40 процентов населения мира. Большая часть прироста крайне бедных людей придется на страны со средним достатком. К этой категории относится более 80 процентов государств. Пандемия может вытолкнуть в крайнюю бедность 1,4 процента мирового населения.

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