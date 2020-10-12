Исторический рубеж: чем жили тульские защитники русских пределов

Фото: Ксения Муравьева, «Вечерняя Москва»

Этой осенью отмечается знаменательная дата в истории России — 500 лет Тульскому кремлю. Крепость эта, расположенная на южных подступах к столице, не раз спасала Москву от нападения орд, которые приводили в русские пределы татарские ханы. Сегодня кремль — не только памятник, но и туристический объект, посетив который можно потрогать историю руками. Так и сделал корреспондент «Вечерней Москвы».

При желании столичный житель каждый уикэнд может проводить в Москве и каждый раз бывать в новом интересном месте, которыми изобилует город: парк или музей, картинная галерея или выставка. Но ведь есть жизнь и за пределами столицы. Ближайшие к Москве регионы, до которых добираться по железной дороге не больше трех часов, подобны старинным сундукам: в них можно найти множество вещей, от которых захватывает дух.

Например, наш Московский кремль непременно стоит сравнить с кремлем Тульским, который в этом году отмечает полутысячелетие своего существования. Как отразился на нем возраст и что интересного можно найти в городе, «Вечерняя Москва» проверила лично.

Крепость чуть не разрушили свои

«Екатерина, ты была не права!» — строка в припеве одной из самых известных песен группы «Любэ» к Тульскому кремлю не относится совершенно. В своей позиции относительно него императрица была как раз абсолютно права. Ко времени ее правления кремль уже лет двести как утратил свое оборонное значение. Если раньше Тула была передним краем обороны Москвы от набегов крымских ханов, то к моменту восшествия на престол Екатерины границы страны отодвинулись далеко на юг, так что Тула стала глубоким тылом. Поэтому местное руководство решило разобрать кремль, чтобы освободить место под застройку, а заодно обеспечить запас строительного материала.

Древние стены ожидала печальная участь, но наместник Кречетников ввел в курс дела начальство, и императрица повелела оставить кремль в покое, сохранив его как памятник. Так что благодаря государыне до наших дней дошел настоящий шедевр русского оборонного зодчества. Кремль представляет собой строго прямоугольную постройку. Стены и башни его, конечно, ниже московских, но ведь это провинция, а не столица. Зато дух старины сохранился здесь гораздо лучше. И кто разрешит подняться на кремлевские стены? Никто! А в Туле — можно!

Торжество геометрии

Местный кремль — мечта перфекциониста: здесь все квадратно и параллельно. Проход башни Одоевских ворот обращен к главной площади города, где стоят здание администрации, памятник Ильичу и Успенский собор. Так строили наши предки, веря, что не только артиллерия и «огненный бой» спасают град от супостата, но и небесная помощь.

Башни Тульского кремля двух форм: квадратные, через которые можно попасть внутрь крепости, и круглые глухие, которые стоят по углам, как сургучные печати на конверте.

От экскурсоводов можно узнать, что башни — настоящий военно-промышленный хайтек того времени. Тут и стальные решетки, и дубовые двери, которые перекрывали проход и бойницы на стенах, позволяя вести огонь так, что непростреливаемых зон не оставалось. Если враг полезет на стену, то попадет под выстрелы, направленные в обе стороны. Если захочет брать приступом башни, получит еще и «пулю» в спину.

За сотни лет существования слой почвы вокруг кремля и внутри поднялся, и визуально стены стали немного ниже по сравнению с тем, какими их видели крымские воины хана Девлет-Гирея в 1552 году и прибывшие с ним в качестве иностранных военных советников турецкие артиллеристы. Эта осада — одна из самых крупных в истории Тулы. О ней помнят и гордятся тем, что крепость так и не была взята, несмотря на то, что пушкам удалось пробить брешь в стенах. За ночь пролом заложили, а крымчаки поняли, что тут им ничего не светит: слишком упорствовали защитники. Тем более что и государевы воеводы с войском были уже близко.

Итак, на кремлевские стены можно попасть, но ноги, если кто вздумает туда подниматься, должны быть здоровы, поскольку ступени высоки, а лестница, расположенная внутри стены, довольно крутая. Обученные и натренированные стрельцы когда-то взлетали на нее птицей, а их далекие потомки сегодня взбираются осторожно, держась за стены, благо проход узкий. Кстати, таким он, по словам экскурсоводов, был сделан специально, чтобы затруднить подъем врагам, если вдруг до этого дойдет. Вообще, если бы у Девлет-Гирея были надежные шпионы, которые сообщили бы, как устроен кремль, он бы пришел в ужас от загадочной русской души. Даже если бы внутрь крепости прорвались враги, каждая башня — с бойницами, предназначенными для ведения огня именно внутрь крепости. Мало того — каждый отрезок стен между ними мог бы обороняться автономно. Так что пришлось бы сражаться буквально за каждый кирпич.

Пищали и пыточное следствие

Сегодня из бойниц крепости открывается прекрасный вид на мирную жизнь города. О былом напоминают только музейные экспозиции, размещенные в башнях. В глухой круглой угловой — пыточный застенок. Кремль был не только военным, но и административным центром.

Отсюда зоркие очи государевых воевод выслеживали царевых ослушников, а опытные палачи-каты отправляли подследственных на «правеж» — так называлась процедура дознания. Кстати, отсюда пошла и пословица «в ногах правды нет». Опытным, но негуманным путем было установлено, что пока ноги подследственного стоят на земле, а не болтаются подвешенными в воздухе, он будет неразговорчив и лжив. Зато, если связать его руки за спиной и подвесить за них, дело сразу приобретет иной оборот. Устройство для таких «упражнений» называлось дыбой. Ее современную, но правдоподобно сделанную реплику можно потрогать руками в экспозиции в башне. Тут и многохвостые плети, которыми сдирали кожу одним ударом, и стальные ошейники с длинными шипами, которые мешали лежать и сидеть, и колодки.

В одной из квадратных башен можно увидеть, чем оборонялись древние туляки от ханских орд — пищали, луки и небольшие орудия, которые удобно было устанавливать на стенах и башнях. Стреляли они дробом — рубленым железным ломом. Летит недалеко, зато на ближней дистанции эффект от выстрела сравним с пулеметным. Есть и оружие массового поражения, но тоже ближнего боя — большой двадцативедерный котел, в котором кипятили смолу или воду. Через специальные щели в стенах осаждавших окатывали таким «душем».

— Новые данные, которые мы узнаем об истории Тульского кремля, важны не только как краеведческий материал, но и в масштабах истории страны, — рассказала заместитель директора Института археологии РАН Ася Энговатова. — Благодаря находкам мы можем говорить, что производство железа на тульской земле древнее, чем мы полагали раньше. Здесь, возможно, один из первых центров в Московском государстве по обработке железных изделий, откуда они широко расходились по городам и весям и даже продавались за границу.

Жилье по индивидуальному проекту

В мирное время на территории крепости кипела обычная жизнь. Чтобы сегодня представить, как это было, внутри кремлевских стен возводится так называемый осадный двор. Это историческая реконструкция жилых домов, хозяйственных построек и других объектов, по которым можно понять, в каких условиях обитали туляки, когда не отражали набеги крымцев. А жили они интересно, совсем не как мы. Дом рядового туляка — это двухэтажная постройка из бревен. На первом — кладовая для вещей и продуктов, мастерская. А семья живет на втором этаже, где теплее. Окошки небольшие, чтобы зимой комнаты не остывали быстро. Интерьер скудный, но функциональный — скамейки, сундуки для вещей, прялки, глиняная посуда развешана по стенам. В центре — общественное пространство. Практически квартира-студия. Все и сразу в одном месте.

Дома хоть и экологичные, но их скученность, а главное материал, из которого они построены, — кошмарный сон любого пожарного инспектора. Но наши предки хоть не имели регулярных пожарных частей, но с огнем умели бороться.

— Если случался пожар, то соседние дома, чтобы те не сгорели, быстро раскатывали по бревнам, как конструктор. А потом их могли так же легко и быстро собрать. Люди помогали друг другу, на борьбу с огнем сбегалась вся улица, — рассказала экскурсовод Наталья Кожемяко. Дома, согласно современной реконструкции, стояли впритык друг к другу. Места на придомовой территории в лучшем случае хватало на небольшой огородик и стоянку для лошади с телегой. Жили тесно, но, надеемся, дружно.

Хайтек и духовность

Конечно же, занимались туляки ремеслами. Основное — обработка железа.

— На территории региона в изобилии встречается болотная руда, или крица, добыча которой очень легка и не требует строительства глубоких шахт. За счет этого сырье для производства железа было относительно доступно. Так что кузнечное дело и выплавка железа здесь были распространены. Однако, несмотря на доступность сырья, цены на него были высоки, поскольку конъюнктуру рынка определяли перекупщики, которые оптом брали продукцию у мастеров. Цена топора, то есть непосредственно железной его части, по тем временам была сопоставима с ценой, которую предлагали за корову, — рассказал научный сотрудник Института археологии РАН Олег Двуреченский.

По его словам, на территории кремля были найдены уникальные артефакты — два кремневых замка начала XVII века для ружей, аналогичных по конструкции тем, что использовались тогда в странах Западной Европы. Есть все основания считать, что это не импорт, а местная работа. То есть уровень технического развития производства в Туле, да и в Московском государстве вообще, был выше, чем считали ранее, и новые технологии быстро проникали из-за рубежа и успешно осваивались местными мастерами.

Впрочем, если вспомнить историю тульского мастера Левши, подковавшего блоху, это неудивительно. Местный климат как будто способствовал появлению умелых мастеров. Кстати, могила реального прототипа Левши до сих пор сохранилась на одном из местных кладбищ.

Но не только производством железа, которое приносило прибыль, жили туляки. На территории кремля ведутся работы по реставрации уникальной росписи середины XVIII века в Успенском соборе. Пока внутреннее его пространство густо опутано строительными лесами, но и через них видны лики святых. Эта работа мастеров ярославской школы, которая сохранилась достаточно полно и хорошо. Внутреннее оформление целиком отдано во власть русского барокко. Это белокаменные резные капители, розетки и раковины, лепные украшения в виде трав и цветов, фасонный кирпич, богато украшенные порталы. Реставрацию проводят в том числе и московские мастера.

— Работа движется хорошо, и скоро храм вновь откроется во всем своем великолепии. Роспись его примечательна тем, что фигуры простых людей, которые тоже изображены на стенах, выполнены так тщательно, что отражают даже моду того времени, XVIII века, — поделился один из реставраторов Дмитрий Симонов.

Наконец, на территории Тульского кремля находятся музеефицированные раскопки — архео логическое окно, где можно увидеть, что представляет собой рабочее место специалистов, занятых историей прошлого.

ФАКТ

За всю свою историю Тульский кремль был взят только один раз. Это произошло во время восстания под предводительством Ивана Болотникова. В октябре 1606 года Болотников, соединившийся с дворянскими отрядами Прокопия Ляпунова и Истомы Пашкова, осадил Москву, а весной следующего года они были вынуждены укрыться внутри стен Тульского кремля. Войска царя Василия Шуйского решили не штурмовать город, но взять его измором. Поскольку крепость лежит в низине, была перекрыта река Упа, воды которой затопили кремль, лишив его защитников запасов продовольствия и пороха.

КСТАТИ

В окрестностях кремля есть немало точек притяжения для туристов. Это и кремлевский сад, где установлен памятник тульской азбуке, но особенно отреставрированная улица Металлистов. Такое название ассоциируется не с любителями соответствующего жанра музыки, но с рабочими металлообрабатывающих заводов, которых в Туле немало. Современный вид улицы показывает, как она выглядела, когда была заселена в основном именитыми купцами. Сегодня здесь много сувенирных лавок, где торгуют сбором местных чайных трав и оригинальным квасом — березовым, шиповниковым, медовым и прочих оригинальных вкусов.

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