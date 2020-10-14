Ситуация с коронавирусом в России и мире. Главное

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

«Вечерняя Москва» собрала главную и актуальную информацию о распространении коронавирусной инфекции в России и мире.

Ситуация в России

С приходом осени в российских регионах вновь начало расти количество случаев заражения коронавирусом. По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, в стране не требуется введение дополнительных ограничений на фоне пандемии, так как ситуация с заболеваемостью поддается управлению.

Для борьбы с коронавирусной инфекцией в России было задействовано сразу несколько направлений. В частности, еще весной в стране организовали быстрое перепрофилирование больниц и госпиталей. Осенью медики советовали гражданам страны делать прививку от гриппа, поскольку это может помочь организму лучше справиться с болезнью в случае заражения коронавирусом. Глава Минздрава Михаил Мурашко пояснил, что вакцинация от гриппа проходит в этом году в стране поэтапно для того, чтобы иммунитет у граждан оставался на весну. Также многие медицинские работники и эксперты в области здравоохранения обращают внимание на необходимость ношения масок, перчаток и использования антисептических средств в качестве меры борьбы с COVID-19.

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Кроме того, РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от коронавируса. О регистрации разработки российских ученых (НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ) 11 августа объявил президент России Владимир Путин. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли. Клинические испытания данного лекарства еще продолжаются. В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Интерес к российской вакцине проявили уже более 30 стран.

14 октября Владимир Путин сообщил, что центр «Вектор» зарегистрировал еще одну вакцину от COVID-19. Известно, что этот препарат имеет высокий уровень безопасности, поскольку в нем отсутствует реактогенность.

Кроме того, Россия начала постепенно открывать авиасообщение с другими странами. В частности, с 1 августа возобновились полеты в Турцию, Танзанию, Великобританию и Абхазию. Также в числе первых открытых направлений оказались Черногория, Швейцария и Молдавия. Позже россиянам разрешили вновь летать в ОАЭ, Египет, Казахстан, Белоруссию, Южную Корею и на Мальдивы. 14 октября стало известно, что российские власти приняли решение возобновить авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.

Как Москва борется с коронавирусом

На фоне обострения ситуации с COVID-19 осенью власти Москвы ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы. Так, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. Помимо этого, действие карт пожилых горожан и людей с хроническими заболеваниями приостановили до 28 октября.

Кроме того, в Москве ввели удаленную работу до 28 октября. При этом столичные предприятия будут обязаны каждую неделю информировать власти о переводе сотрудников на удаленную работу. Мэр столицы Сергей Собянин обратил внимание на то, что на дистанционном режиме должны находиться не менее 30 процентов работников. Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности организации.

Фото: Александр Авилов, АГН «Москва»

Еще одним важным решением в вопросе борьбы с коронавирусом стало увеличение осенних каникул для столичных школьников. 14 октября Сергей Собянин сообщил, что младшеклассники — учащиеся 1-5-х классов — после каникул, с 19 октября, вернутся к очной форме обучения в школы. Этим учащимся также разблокируют транспортные карты, проезд по которым был недоступен во время каникул.

В свою очередь, ученики 6–11-х классов с 19 октября будут переведены на дистанционный формат обучения. Как пояснил глава города, с младшеклассниками это сделать сложнее, так как детей нельзя оставить одних учиться дома, пока родители на работе. Бесплатный проезд старших учеников по-прежнему будет заблокирован. Помимо этого, для защиты учителей с хроническими заболеваниями и педагогов старшего возраста из педагогических вузов временно приглашены студенты и выпускники для проведения уроков у школьников.

Также в Москве театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения столицы закроют свои кассы. Продажа билетов будет полностью переведена в электронный вид. Данное правило касается тех учреждений, которые находятся в подчинении у столичного правительства.

Ситуация в мире

Власти многих стран мира приняли решение ограничить работу баров и ночных клубов в связи с очередным ростом числа заразившихся новым типом коронавирусной инфекции.

Большое количество введенных ограничений приходится на европейские города. В частности, в Брюсселе закрываются кафе, бары и залы для проведения различных мероприятий. Согласно распоряжению властей, владельцы этих предприятий должны остановить работу минимум на месяц начиная с 8 октября.

Кроме того, на фоне большого количества инфицированных первый министр Шотландии Никола Стерджен объявила о введении общенационального запрета на распитие алкоголя в пабах, барах и ресторанах в стране на протяжении 16 дней. По ее словам, новые меры помогут остановить «тревожный рост» вируса, а также потребуют полного закрытия всех предприятий по производству напитков в центральной Шотландии.

О закрытии заведений питания, баров и ночных клубов всерьез задумался и мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио. Известно, что в ряде районов мегаполиса вновь большое количество заболевших вирусом. В связи с этим в некоторых районах города будут закрыты места с повышенным риском инфицирования COVID-19 — тренажерные залы, бассейны и рестораны.