Домашний режим для пожилых москвичей будет действовать до конца ноября

Фото: Виктор Хабаров, «Вечерняя Москва»

Домашний режим для москвичей старше 65 лет и горожан с хроническими заболеваниями будет действовать до конца ноября. Об этом в среду, 28 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— До конца ноября с. г. (сего года — прим. «ВМ») будет действовать домашний режим для пожилых людей старше 65 лет и москвичей, страдающих хроническими заболеваниями, — отметил глава города в личном блоге.

По его словам, риск получить опасные осложнения или умереть от COVID-19 наиболее высок именно в этих группах. В настоящее время важно обезопасить пожилых граждан от заражения.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Он добавил, столичные медики справляются с оказанием помощи зараженным, при этом город продолжает функционировать в обычном режиме.

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