Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Учащиеся 6–11-х классов в столичных школах продолжат обучение онлайн
Фото: pexels.com / Ekaterina Bolovtsova

Учащиеся 6–11-х классов в столичных школах продолжат обучение онлайн

Юлия Захарова

Город

Учащиеся 6–11-х классов столичных школ будут продолжать обучение онлайн в период с 2 по 8 ноября 2020 года. Об этом в среду, 28 октября, предупредил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В течение следующей недели, с 2 по 8 ноября 2020 года, школьники 6–11-х классов продолжат обучение в дистанционном режиме, — отметил глава города в личном блоге.

Он пояснил, что важно сохранить тенденцию снижения числа зараженных учеников, которое в последние недели упало почти в два раза. Также данная мера позволит родителям провести больше времени с детьми, поскольку предстоящая неделя будет неполной — среда, 4 ноября, будет выходным днем.

Как добавил Собянин, в конце следующей недели будет принято решение о целесообразности возобновления очного обучения. В данном вопросе все будет зависеть от динамики ситуации с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, подведомственные правительству Москвы учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации в городе не будут работать до 29 ноября 2020 года.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Сергей Собянин: Необходимости вводить новые ограничения сегодня нет

дистанционная форма обученияшколаСергей Собянин
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Надежда Перфилова
Надежда Перфилова

Московской школе есть чем похвастаться

Олег Сыров
Олег Сыров

Каково на вкус «горячее удовольствие»

Никита Масленников
Никита Масленников

Как мы будем жить без банков

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбросите телевизор на помойку

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

С русскими морпехами лучше не связываться

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Водонаева, вон из такси!

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Не пора ли разрешить допинг

Все мнения
О проекте