Учащиеся 6–11-х классов в столичных школах продолжат обучение онлайн

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Учащиеся 6–11-х классов столичных школ будут продолжать обучение онлайн в период с 2 по 8 ноября 2020 года. Об этом в среду, 28 октября, предупредил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В течение следующей недели, с 2 по 8 ноября 2020 года, школьники 6–11-х классов продолжат обучение в дистанционном режиме, — отметил глава города в личном блоге.

Он пояснил, что важно сохранить тенденцию снижения числа зараженных учеников, которое в последние недели упало почти в два раза. Также данная мера позволит родителям провести больше времени с детьми, поскольку предстоящая неделя будет неполной — среда, 4 ноября, будет выходным днем.

Как добавил Собянин, в конце следующей недели будет принято решение о целесообразности возобновления очного обучения. В данном вопросе все будет зависеть от динамики ситуации с коронавирусной инфекцией.

Кроме того, подведомственные правительству Москвы учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации в городе не будут работать до 29 ноября 2020 года.

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