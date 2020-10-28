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Мэр Москвы предупредил о строгом контроле соблюдения масочного режима
Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Мэр Москвы предупредил о строгом контроле соблюдения масочного режима

Юлия Захарова

Город

Жители столицы обязаны носить маски и перчатки в местах массового пребывания, соблюдение мер безопасности будет контролироваться. Об этом в среду, 28 октября, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Никаких послаблений не будет и в части контроля за соблюдением масочного и перчаточного режима, — отметил глава города в личном блоге.

По его словам, ситуация в Москве стабилизируется, важно сохранить эту тенденцию. Однако сделать этом возможно с помощью усилия москвичей, которым необходимо быть ответственными и заботиться о своем здоровье и жизни окружающих.

Сергей Собянин обратил внимание, что эпидемиологическая ситуация зависит в том числе от скорости формирования коллективного иммунитета и ситуации в ближайших регионах, однако главным фактором здесь являются дисциплина самих горожан и соблюдение ими предписанных санитарных мер.

Ранее мэр Москвы сообщил, что необходимости вводить новые ограничения сегодня нет. Он добавил, что столичные медики справляются с оказанием помощи зараженным, при этом город продолжает функционировать в обычном режиме.

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Сергей Собянинбезопасностьмасочный режим
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