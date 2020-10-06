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Работодателей оштрафуют за отсутствие сотрудников на удаленке
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Работодателей оштрафуют за отсутствие сотрудников на удаленке

Вероника Кузьминова

Город

Столичные предприятия обязаны каждую неделю информировать власти Москвы о переводе сотрудников на удаленную работу. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин во вторник, 6 октября.

По его словам, на дистанционном режиме должны находиться не менее 30 процентов работников.

— Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности в соответствии со статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, — написал глава города на странице личного блога.

Собянин добавил, что выполнение этого правила «может приостановить нарастающую волну эпидемии». Глава города уже внес изменения в указ от 5 марта «О введении режима повышенной готовности».

Также по указу мэра в Москве приостановят льготный проезд для школьников, пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями. Временные ограничения начнут действовать с 9 октября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в Москве усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

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