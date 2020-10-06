В Москве на время ограничений отменят льготный проезд школьникам и пенсионерам

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Льготный проезд временно заблокируют для школьников, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 6 октября.

Для детей льготный проезд не будет работать с 9 октября до окончания двухнедельных каникул. Уточняется, что уже внесенные на проездной средства перенесутся на более поздний срок. По словам мэра, каникулы ввели для защиты детей от массового скопления людей, что грозит заражением.

— Конечно, они могут выходить гулять. Но точно — не болтаться по торговым центрам, как эти молодые люди. И тем более ребята не должны бесцельно кататься в общественном транспорте, — написал Собянин на странице в личном блоге.

Фото: sobyanin.ru / Сайт Сергея Собянина

Также глава города попросил пожилых людей и хроников с пониманием отнестись к отмене их льготных проездных. Действие карт приостановят до 28 октября. Проезд ограничат с 9 октября. Мэр уже внес изменения в свой указ от 5 марта.

В нем прописано еще одно правило — по нему работодатели обязаны каждую неделю уведомлять правительство Москвы о переходе сотрудников на удаленку.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в Москве усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

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