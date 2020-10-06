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Анастасия Ракова: Москва вышла к пиковым значениям середины весны по COVID-19
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Анастасия Ракова: Москва вышла к пиковым значениям середины весны по COVID-19

Вероника Кузьминова

Город

Показатели по заболевшим COVID-19 в столице вышли сравнялись с пиковыми значениями середины весны. Об этом заявила заместитель мэра по социальному развитию Анастасия Ракова во вторник, 6 октября.

По ее словам, в столице зафиксировали два антирекорда. Впервые с весны в столице выявили четыре тысячи заболевших коронавирусом.

— И что еще более печально — за прошедшие сутки мы госпитализировали более одной тысячи людей с COVID-19 в больницы, их составляют пациенты, болеющие в средней степени или тяжело. Таким образом, по сути мы уже вышли к пиковым значениям середины весны, — цитирует Ракову РИА Новости.

Она добавила, что ситуация требует собранности от граждан. Ракова призвала москвичей соблюдать меры безопасности, в том числе носить средства индивидуальной защиты. А людям группы риска она рекомендовала оставаться дома.

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