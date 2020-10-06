Москва установила антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За сутки в Москве выявили 4082 новых случая COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 6 октября.

Количество заразившихся в городе за все время пандемии преодолело отметку в 311,5 тысячи человек. Из них активными заболевшими считаются 51 058.

Московские врачи за сутки выписали 1156 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число победивших коронавирус равно 255 100.

Ранее появились сообщения о том, что люди, переболевшие COVID-19, могут выделять РНК возбудителя заболевания до 90 дней.

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