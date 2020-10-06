Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москва установила антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Москва установила антирекорд по заболевшим COVID-19 за сутки

Вероника Кузьминова

Общество

За сутки в Москве выявили 4082 новых случая COVID-19. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф во вторник, 6 октября.

Количество заразившихся в городе за все время пандемии преодолело отметку в 311,5 тысячи человек. Из них активными заболевшими считаются 51 058.

Московские врачи за сутки выписали 1156 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число победивших коронавирус равно 255 100.

Ранее появились сообщения о том, что люди, переболевшие COVID-19, могут выделять РНК возбудителя заболевания до 90 дней.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Участниками исследований вакцины от COVID-19 станут 30 тысяч добровольцев

пандемияМосквакоронавирус
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Есть ли будущее у дирижаблей

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Как сделать каждому прививку от сомнений

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Кто ж его положит, он же памятник!

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему Москва — не Париж, а гораздо лучше

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Подать заявку на субсидии успеют все

Иван Бирюков
Иван Бирюков

Успехи сыщиков — раскрытые дела

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Две стихии Эрнеста Хемингуэя

Все мнения
О проекте