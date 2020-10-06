Московские врачи вылечили от коронавируса 255 тысяч пациентов

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За сутки в столице выздоровели 1156 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова во вторник, 6 сентября.

Общее число победивших коронавирус равно 255 100, передает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Telegram-канале.

Ранее появились сообщения, что люди, переболевшие COVID-19, могут выделять РНК возбудителя заболевания до 90 дней.

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