Участниками исследований вакцины от COVID-19 станут 30 тысяч добровольцев

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В пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса, разработанной Гематологическим научным центром «Вектор», примут участие 30 тысяч добровольцев. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там уточнили, что с началом массового производства вакцина поступит в больницы, где будет проходить вакцинация граждан, передает Интерфакс.

— После регистрации вакцины будут определены центры проведения пострегистрационных исследований, в которых примут участие 30 тысяч добровольцев, — отметили в Роспотребнадзоре.

Ранее Гинцбург объяснил, можно ли сбивать температуру после прививки от COVID-19.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день российской вакциной заинтересовались уже более 20 стран, которые прислали заявки на приобретение свыше миллиарда доз «Спутника V». Помимо этого, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах. Имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

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