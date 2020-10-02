Гинцбург объяснил, можно ли сбивать температуру после прививки от COVID-19

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Вакцинированным от коронавируса людям рекомендуется сбивать высокую температуру после прививки. Об этом заявил глава Центра Гамалеи Александр Гинцбург.

— Даже нужно ее сбивать, не дожидаясь поднятия. При первых признаках температуры надо таблетку парацетамола проглотить. Ничего вредного из-за этого не будет, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Глава Центра Гамалеи добавил, что при вакцинировании препаратом «Спутник V» не противопоказаны обезболивающие, комплексные витамины и другие лекарства. Исключение составляют цитостатики и токсичные для клеток препараты. Также, по словам Гинцбурга, женщины могут свободно делать прививку во время менструации.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день российской вакциной заинтересовались уже более 20 стран, которые прислали заявки на приобретение свыше миллиарда доз «Спутника V». Помимо этого, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах. Имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз в год.

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