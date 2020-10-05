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Переболевшие COVID-19 могут выделять РНК до 90 дней
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Переболевшие COVID-19 могут выделять РНК до 90 дней

Юлия Ямпольская

Здоровье

Пациент способен выделять РНК коронавирусной инфекции до 90 дней. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там отметили, что это не подтверждает, что человек болен или является носителем инфекции. РНК не несет опасности для окружающих, она является составной частью вируса.

— Именно РНК является мишенью для метода ПЦР, используемого в диагностике COVID-19, — уточнили в пресс-службе.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что пациенты, переболевшие сезонными ОРВИ, могут иметь антитела к коронавирусной инфекции, передает РИА Новости.

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