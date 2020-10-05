Переболевшие ОРВИ могут иметь иммунитет к коронавирусу
Пациенты, переболевшие сезонными ОРВИ, могут иметь антитела к коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Там отметили, что на данный момент сложно установить, насколько эффективным будет такой иммунитет, передает РИА Новости.
— Недавнее исследование американских ученых показало, что, переболев сезонными ОРВИ, человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2, — уточнили в пресс-службе.
Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что ношение защитных масок и соблюдение мер личной гигиены обязательны для профилактики коронавируса.
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