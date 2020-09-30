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Россия преодолела пик заболевания ОРВИ
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия преодолела пик заболевания ОРВИ

Виктория Родимкина

Здоровье

Пик заболевания острыми респираторными инфекциями (ОРИ) в России был преодолен после 15 сентября. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Аннаа Попова в среду, 30 сентября.

Она отметила, что на данный момент наблюдается постепенное снижение числа заболеваний.

Анна Попова рассказала, что в России были зафиксированы инфекции, которые вызываются аденовирусом, риновирусом, парагриппом.

— Они имели пик где-то, наверное, после 15 сентября, и сейчас — постепенное снижение, — сказала глава Роспотребнадзора в беседе в НТВ.

Ранее Анна Попова рассказала о формировании иммунитета к коронавирусу в столице.

Читайте также: Роспотребнадзор назвал правила для сохранения здоровья во время пандемии

РоспотребнадзоринфекцииАнна Попова
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