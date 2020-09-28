Попова рассказала о формировании иммунитета к COVID-19 в Москве

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Иммунитет к коронавирусной инфекции сформирован уже у 24–25 процентов населения Москвы. Об этом в понедельник, 28 сентября, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, в субъектах иммунитет в популяции вырабатывается по-разному. Это зависит от того, сколько людей переболело симптомно или бессимптомно.

Попова добавила, что в Калининграде 50 процентов населения имеют антитела к коронавирусу.

— А в Москве пока чуть больше 20 процентов — 24–25 процентов, — цитирует главу Роспотребнадзора РИА Новости.

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