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Власти Москвы закрыли продажу билетов на городские мероприятия в кассах
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Власти Москвы закрыли продажу билетов на городские мероприятия в кассах

Вероника Кузьминова

Город

Театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения столицы закроют свои кассы. Продажу билетов переведут в электронный вид, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 6 октября.

Правило касается тех учреждений, которые находятся в подчинении у правительства Москвы.

— Это решение позволит контролировать максимальную заполняемость залов и соблюдение правил рассадки, — написал Собянин на странице своего блога.

Закрытие касс, по его словам, поможет избежать приостановки работы самих учреждений культуры, так как санитарные требования будут нарушаться реже.

Также Собянин подписал указ о временной отмене льготного проезда школьникам, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация по коронавирусу в Москве усложнилась. В городе ввели ряд мер, которые призваны защитить здоровье жителей столицы на фоне обострения ситуации с новым типом коронавирусной инфекции. В частности, горожанам старше 65 лет посоветовали оставаться дома. Та же рекомендация коснулась людей, имеющих хронические заболевания. В столице ввели удаленную работу до 28 октября.

Кроме того, в Москве приняли решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно. По словам Сергея Собянина, такие меры помогут детям избежать лишних контактов и не подвергнуться риску заболеваний.

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