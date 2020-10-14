Голикова: Новые ограничения на фоне COVID-19 в России не требуются
В России не требуется введения дополнительных ограничений на фоне коронавируса, так как ситуация с заболеваемостью поддается управлению. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду, 14 октября.
За последнюю неделю, по ее словам, в стране увеличилось число бессимптомных заболевших. Их объем достиг 39 процентов среди всех заразившихся.
Голикова добавила, что в России есть случаи закрытия школ из-за эпидемоилогической обстановки. Это касается 41 субъекта. В них временно прекратили работу 109 школ.
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