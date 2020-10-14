Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Голикова: Новые ограничения на фоне COVID-19 в России не требуются
Фото: duma.mos.ru/Мосгордума 

Голикова: Новые ограничения на фоне COVID-19 в России не требуются

Вероника Кузьминова

Здоровье

В России не требуется введения дополнительных ограничений на фоне коронавируса, так как ситуация с заболеваемостью поддается управлению. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду, 14 октября.

За последнюю неделю, по ее словам, в стране увеличилось число бессимптомных заболевших. Их объем достиг 39 процентов среди всех заразившихся.

Голикова добавила, что в России есть случаи закрытия школ из-за эпидемоилогической обстановки. Это касается 41 субъекта. В них временно прекратили работу 109 школ.

Новость дополняется

Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Кузнецов
Сергей Кузнецов

Районы Москвы обретут уникальный образ

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Мать, не кормившая младенца: сажать или лечить

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Точка пули в конце: как остановить подростка с ружьем

Николай Варсегов
Николай Варсегов

Нагорный Карабах: война гордыни с мудростью

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Смертельные танцы с борзыми: история о верности и подлости

Владимир Корнилов
Владимир Корнилов

Санкции могут быть расширены

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшая рыба — это колбаса

Все мнения
О проекте