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Путин заявил о регистрации вакцины от коронавируса центра «Вектор»
Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Путин заявил о регистрации вакцины от коронавируса центра «Вектор»

Вероника Кузьминова

Здоровье

Центр «Вектор» в среду, 14 октября, зарегистрировал вакцину от коронавируса. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

— Начать бы я хотел с приятной информации о том, что новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину от коронавируса, — цитирует президента РИА Новости.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, препарат «Вектора» имеет высокий уровень безопасности, в вакцине отсутствует реактогенность. Первая партия будет состоять из 60 тысяч доз. Ее произведут в ближайшее время. После этого разработчики вакцины начнут пострегистрационные испытания в регионах страны. Для исследования препарата понадобится 40 тысяч добровольцев. Отдельно «Вектор» планирует испытать вакцину на людях старше 60 лет.

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