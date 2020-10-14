Названа дата начала второй фазы испытаний вакцины от COVID-19 института Чумакова
Вторая фаза испытаний вакцины от коронавирусной инфекции института Чумакова начнется 19 октября. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента России с членами правительства.
По ее словам, всего в рамках первой фазы испытаний данной вакцины было привито 15 добровольцев. У них не было выявлено серьезных осложнений.
— Все добровольцы чувствуют себя хорошо, — цитирует Голикову РИА Новости.
Она добавила, что в рамках второй фазы испытаний будут привиты еще 285 добровольцев.
Ранее Голикова заявила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в 29 регионах России остается нестабильной. По ее словам, среднесуточный рост заболевших равен 1,1 процента.
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