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Названа дата начала второй фазы испытаний вакцины от COVID-19 института Чумакова
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Названа дата начала второй фазы испытаний вакцины от COVID-19 института Чумакова

Кирилл Николаев

Здоровье

Вторая фаза испытаний вакцины от коронавирусной инфекции института Чумакова начнется 19 октября. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания президента России с членами правительства.

По ее словам, всего в рамках первой фазы испытаний данной вакцины было привито 15 добровольцев. У них не было выявлено серьезных осложнений.

— Все добровольцы чувствуют себя хорошо, — цитирует Голикову РИА Новости.

Она добавила, что в рамках второй фазы испытаний будут привиты еще 285 добровольцев.

Ранее Голикова заявила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в 29 регионах России остается нестабильной. По ее словам, среднесуточный рост заболевших равен 1,1 процента.

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