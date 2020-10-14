ФМБА создало новый препарат для лечения коронавируса
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России запатентовало новое лекарство от коронавируса. Об этом сообщается на сайте ФМБА в среду, 14 октября.
Препарат разработан на базе агентства и предназначен для борьбы с COVID-19.
— Созданное средство целенаправленно воздействует на специфические участки в геноме вируса, в результате чего его развитие в клетках подавляется, — указано в сообщении ведомства.
Ранее в Роспотребнадзоре объяснили, что нельзя делать перед вакцинацией от коронавирусной инфекции.
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