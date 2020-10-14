Роспотребнадзор: Вакцина «Спутник V» не вызвала серьезных побочных эффектов

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не приводит к значительным осложнениям после ее применения. Об этом заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил в среду, 14 октября.

— В России на первую отечественную вакцину отмечалась только местная реакция, никаких серьезных побочных эффектов не зафиксировано, — подчеркнул сотрудник ведомства в разговоре с РИА Новости.

Горелов уточнил, что при обнаружении заболеваний или иных тяжелых последствий вакцинации от COVID-19 было бы проведено расследование, так как регистрация всех лекарств от ковида проходит по строго утвержденному международному протоколу.

Ранее Министерство здравоохранения РФ разрешило испытания вакцины «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата — Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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