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Минздрав разрешил испытания вакцины «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет
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Минздрав разрешил испытания вакцины «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Минздрав разрешил испытания вакцины «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет

Кирилл Николаев

Здоровье

Министерство здравоохранения Российской Федерации выдало разрешение на проведение клинического исследования вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом во вторник, 13 октября, сообщили на сайте Минздрава.

Исследование пройдет на базе Центральной клинической больницы управления делами президента РФ. В нем поучаствуют 110 добровольцев старше 60 лет.

Испытание состоится с целью расширения возможностей применения вакцины на представителях старших возрастных групп.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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