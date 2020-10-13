Стало известно, когда начнутся испытания вакцины от коронавируса на детях

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Испытания вакцины «Спутник V» на добровольцах старше 60 лет планируют завершить в середине 2021 года. Об этом в ходе конференции «Пандемия-2020: вызовы, решения, последствия» сообщил Александр Гинцбург, директор центра Гамалеи, создавшего препарат.

По словам разработчика лекарства, после этого стартуют исследования средства с участием детей. Для этого уже в настоящее время прорабатывается соответствующий проект документации, передает РИА Новости.

Ранее Гинцбург рассказал о деталях тестов вакцины «Спутник V» на пожилых людях и онкобольных.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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