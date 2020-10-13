Появились детали тестов вакцины «Спутник V» на пожилых людях и онкобольных

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Часть добровольцев, которые примут участие в исследовании вакцины «Спутник V» на лицах старше 60 лет, получат плацебо вместо препарата. Об этом Александр Гинцбург, директор центра им. Гамалеи, разработавшего лекарство, рассказал ТАСС.

— Там где-то сотни две — три (участников испытаний, — прим. «ВМ») каждой возрастной группы, точнее не могу сказать. Насколько я понимаю, там тоже будет плацебо, — заявил собеседник агентства.

Он отметил, что о конкретных сроках проведения данного исследования пока рано говорить.

Помимо этого, в настоящее время создается отдельный протокол для испытания вакцины на пациентах с онкологией, однако и здесь дискутировать о дате старта тестов преждевременно. По словам Гинцбурга, ситуацию осложняет сам протокол, составление которого займет много времени, и финансовый вопрос. Все эти исследования так или иначе должны быть проспонсированы Министерством здравоохранения России.

— Дай бог, довести до конца эту 40-тысячную историю (пострегистрационных исследований, — прим. «ВМ»), — заключил разработчик лекарства.

Ранее Александр Гинцбург рассказал о реакции на вакцину от коронавируса у мужчин и женщин.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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