Гинцбург оценил идею выдвинуть создателей «Спутник V» на Нобелевскую премию
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал предложение выдвинуть создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» на Нобелевскую премию.
По его словам, сначала хотелось бы, чтобы препарат и его создатели были отмечены в своей стране.
— Комитету Госдумы виднее, мы с сотрудниками ничего против не имеем. В первую очередь хотелось бы, чтобы мы внутри страны были отмечены. А потом уже Нобелевская премия! — цитирует Гинцбурга РИА Новости.
Он отметил, что Нобелевский комитет часто бывает непредсказуем. Иногда премия присуждается за открытия, которые были сделаны давно, но решение о присуждении премии, как правило, справедливо, добавил глава Центра имени Гамалеи.
Ранее в комитете Госдумы по охране здоровья выдвинули предложение о том, что создателей вакцины «Спутник V» нужно выдвинуть на Нобелевскую премию, так как получение этого препарата — большой прорыв для всего мира.
Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса
11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.
Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.
В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.
На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.
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