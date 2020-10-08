Гинцбург оценил идею выдвинуть создателей «Спутник V» на Нобелевскую премию

Фото: Пресс-служба Минздрава России / Дмитрий Куракин

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург прокомментировал предложение выдвинуть создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» на Нобелевскую премию.

По его словам, сначала хотелось бы, чтобы препарат и его создатели были отмечены в своей стране.

— Комитету Госдумы виднее, мы с сотрудниками ничего против не имеем. В первую очередь хотелось бы, чтобы мы внутри страны были отмечены. А потом уже Нобелевская премия! — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

Он отметил, что Нобелевский комитет часто бывает непредсказуем. Иногда премия присуждается за открытия, которые были сделаны давно, но решение о присуждении премии, как правило, справедливо, добавил глава Центра имени Гамалеи.

Ранее в комитете Госдумы по охране здоровья выдвинули предложение о том, что создателей вакцины «Спутник V» нужно выдвинуть на Нобелевскую премию, так как получение этого препарата — большой прорыв для всего мира.

Что известно о регистрации первой в России вакцины от коронавируса

11 августа президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой в РФ вакцины от COVID-19, разработанной НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с РФПИ.

Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Россия, по сути, первой в мире зарегистрировала лекарство от коронавирусной инфекции. Его клинические испытания продолжатся. Препарат будут испытывать на добровольцах. Уже к сегодняшнему дню вакцина показала высокую эффективность и безопасность.

В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года. В Минздраве добавили, что после прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух лет. Лекарство решено было назвать «Спутник V» — по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли.

На сегодняшний день интерес к российской вакциной проявили уже более 30 стран. Всего Россия взаимодействует с 50 странами по вопросу поставки вакцины от коронавируса. Среди потенциальных покупателей препарата Япония, Южная Корея, Греция, Сербия, ОАЭ и Аргентина.

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