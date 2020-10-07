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Попова рассказала о самочувствии после прививки от коронавируса
Фото: photo.roscongress.org / Анна Горбань

Попова рассказала о самочувствии после прививки от коронавируса

Кирилл Николаев

Здоровье

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что она и вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова получили уже вторую дозу вакцины центра «Вектор». Об этом она сообщила в интервью телеканалу «Россия 1» в среду, 7 октября.

Попова и Голикова сделали прививки от коронавируса. По словам главы Роспотребнадзора, никаких осложнений не было.

— Я чувствую себя хорошо и знаю, что Татьяна Алексеевна тоже чувствует себя хорошо, потому что мы, конечно же, обмениваемся информацией о том, как переносится эта вакцина, — подчеркнула Попова.

Она отметила, что вакцина была поставлена им как добровольцам.

Ранее Попова назвала сроки пострегистрационных исследований вакцины центра «Вектор».

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прививкаТатьяна ГоликоваАнна Попова
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